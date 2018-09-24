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Piyasalar Fed'i bekliyor

24.09.2018 - 09:52
Piyasalar Fed'i bekliyor

Küresel piyasalar geçen hafta pozitif bir seyir izlemesinin ardından yeni haftada ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına odaklandı.

ABD ve Çin yönetimlerinin, toplamda 260 milyar dolarlık yeni gümrük vergileri bugün hayata geçerken, Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurul (BMGK) Görüşmeleri ve liderlerin açıklamaları ekonomi ve finans gündemini meşgul ediyor.

Ticaret savaşına ilişkin açıklamaların yanı sıra 26 Eylül'de BMGK'da yapılacak “İran, nükleer anlaşma ve kitle imha silahları” oturumunun da piyasalar için kritik öneme sahip olduğu belirtiliyor.

Bu hafta Fed'in Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının da piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Fed'in faizleri 25 baz puan artırarak yüzde 2-2,25 aralığına çıkarmasına neredeyse kesin gözüyle bakılırken, karar metni ve Powell'ın açıklamalarında gelecek dönem para politikası adımlarına ilişkin ipuçları aranacak.

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ABD'de geçen hafta pay piyasalarında rekorlar kırılırken, 10 yıllık tahvil faizi de Fed öncesi yükselişi eğilimini devam ettirerek yüzde 3,10'u test etti.

Cuma günü Dow Jones endeksi yüzde 0,32 artarak tüm zamanların en yüksek kapanışı rekorlarını devam ettirdi.

S&P 500 endeksi de gördüğü en yüksek seviye rekorunu kırması sonrasında etkisini artıran kar satışlarıyla kazançlarını geri vererek günü yüzde 0,04 azalışla tamamladı.

Nasdaq endeksi ise teknoloji hisselerindeki satışlarla yüzde 0,51 düşüş kaydetti. 

Avrupa tarafında, liderlerin Brexit görüşmelerinden halen sonuç alınamaması piyasalarda tedirginliği artırsa da borsalarda artan küresel risk iştahı ile cuma günü pozitif bir seyir izlendi.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in açıkladığı yeni müzakere yaklaşımı, kabinesinden önemli isimlerin istifasına yol açarken, "anlaşmasız ayrılıktan yeni bir erken seçime" kadar bir dizi kriz senaryosunun gündeme gelmesi, sterlinin dolar karşısında cuma günü yüzde 1,4 değer kaybederek 1,3084'e gerilemesine neden oldu.

Bu gelişmelere karşın cuma günü pozitif seyreden borsalarda Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,85, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,78 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 1,67 yükseldi. 

Analistler, bugün resmi tatil nedeniyle Asya piyasalarının neredeyse tamamının kapalı olduğunu anımsatarak, bankalararası piyasanın açılışında döviz kurlarının sınırlı da olsa yükseliş eğiliminde hareket ettiğini ifade etti. 

Yurt içinde, cuma günü Borsa İstanbul'da özellikle banka pay piyasalarında yoğunlaşan alımlarla yükselişini sürdüren BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 1,94 arttı ve 97.988 puanla yaklaşık 2,5 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

BIST 100 endeksi haftalık bazda ise geçen hafta yüzde 3,41, son 5 haftadır devam eden yükselişiyle de yüzde 10'un üzerinde değer kazandı. 

Analistler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BMGK'da yapacağı konuşma ve ikili görüşmelerin takip edileceğini belirterek, hafta boyunca haber ve veri akışının yoğun olduğunu, bu nedenle piyasaların dalgalı bir seyir izleyebileceğini kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.900 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 100.000 direncinin gündeme gelebileceğini söyleyen analistler, olası düşüşlerde ise 95.500 puanın destek konumuna gelebileceğini söyledi. 

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle: 

11.00 Almanya, eylül ayı Ifo endeksleri 
14.30 Türkiye, eylül ayı reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı 
15.30 ABD, ağustos ayı Chicago Fed aktivite endeksi 
17.30 ABD, eylül ayı Dallas Fed imalat aktivite endeksi 


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