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Piyasalar Fed'e odaklandı

12.07.2019 - 12:38 | Son Güncelleme :
Piyasalar Fed'e odaklandı | Piyasa Haberleri

ABD Merkez Bankası'nın geçen hafta iyi gelen tarım dışı istihdam verileriyle faizleri azaltacağına yönelik umutlar azalmasına karşın dün Fed Başkanı Powell'ın Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'ndeki açıklamaları bu umutları tekrar canlandırdı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, dün Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'ndeki konuşmasında, son aylarda ekonomik görünüm üzerindeki belirsizliklerin arttığını belirterek, ticaret gelişmeleri, federal borç tavanı ve Brexit dahil politika meselelerine ilişkin risklere dikkati çekti. Geçen hafta beklentilerden iyi gelen tarım dışı istihdam verisinin görüşlerini etkileyip etkilemediği sorusuna "Hayır" cevabı veren Powell, piyasalarda Fed'e ilişkin faiz indirim beklentilerini artırdı.

Powell'ın açıklamaları sonrası bu ay sonu gerçekleştirilecek Fed'in Açık Piyasa Komitesi toplantısında faizlerin 50 baz puan indirilebileceği beklentileri yüzde 25'e çıkarken, ekonomistlerin yüzde 75'i 25 baz puanlık indirim öngörüyor.

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Konuya ilişkin olarak AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Rabobank Küresel Ekonomi ve Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Stefan Koopman, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tutanaklarının da faiz indirimi için zemin hazırladığını belirtti. Bu ay gerçekleşecek toplantıda 25 baz puan indirim gerçekleşebileceği öngörüsünde bulunan Koopman ancak piyasalarda spekülasyona sebep olan 50 baz puan indirim ihtimalinin fazla olmadığını ifade etti.

Koopman, gerçekleşebilecek 25 baz puanlık indirimin bir "sigorta indirimi" olduğunu aktardı.

"PİYASALAR FED'İN DAHA FAZLA AKSİYON YAPACAĞI YÖNÜNDE BAHİS OYNADI"

50 baz puanlık bir indirimin Fed'in ekonomik görünüm konusunda çok endişeli olduğuna dair bir izlenim verebileceğini dile getiren Koopman, Powell'ın belirttiği gibi aşağı yönlü risklerin arttığını ancak şu an Fed'in bunu öncelikli hale getirmeyeceğini anlattı.

Son aylarda gelen birçok verinin etkileyici olmadığını vurgulayan Koopman, ekonomide belirgin bir zayıflama görüldüğünü kaydetti. Fed'in bu yıl temmuzdan sonra da faizlerde indirime gidebileceğini belirten Koopman, bunun ABD-Çin arasındaki görüşmelerde yeterli sağlanamaması durumunda olacağını ifade etti.

Koopman, Fed'in böyle bir aksiyonda bulunması durumunda bunun ekonomi üzerinde baskı oluşturan küresel büyüme ve ticaret görüşmeleri konusundaki belirsizliklere işaret edeceğini aktardı. Piyasaların Fed'in daha fazla aksiyon yapacağı yönünde bahis oynadığını söyleyen Koopman, yıl bitmeden önce 2 indirimin daha yapılacağını fiyatladığını olmaması durumunda piyasaların hayal kırıklığı içerisine girebileceğini dile getirdi.

Berenberg ABD, Amerika, Asya Başekonomisti Mickey Levy de Fed'in iletişiminin temmuzdaki 25 baz puanlık indirim beklentisini desteklediğini söyledi. Faiz indirimlerinin büyüme veya enflasyon üzerinde yeterli derecede etkili olmayabileceğini vurgulayan Levy,parasal genişlemenin finansal piyasaları canlandırabileceğini ancak reel ekonomi için yeterli olmayabileceğini belirtti. Levy, mayıs ayından bu yana aşağı yönlü risklerin arttığını ifade etti. 


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