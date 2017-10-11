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Piyasalar Fed tutanaklarına odaklandı

11.10.2017 - 09:04

Küresel piyasalar Fed tutanaklarına odaklanırken, yurt içinde cari işlemler dengesi takip edilecek.

Küresel piyasalar bugün açıklanacak ABD Merkez Bankasının (Fed) toplantı tutanaklarına odaklanırken, yurt içinde cari işlemler dengesi takip edilecek.

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF), dün açıkladığı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda 2017 ve 2018 yıllarına yönelik küresel büyüme beklentilerini 0,1 puan artırarak sırasıyla yüzde 3,6 ve yüzde 3,7’ye yükseltmesinin ardından uluslararası piyasalarda Avrupa hariç pozitif bir seyir izlendi.

ABD'de veri gündeminin zayıf olmasının etkisiyle piyasalarda iç dinamiklerin öne çıktığı ve New York borsasında rekorların kırıldığı görüldü. Dow Jones endeksi yüzde 0,31 değer kazanarak kapanış rekorunu 22.831 puana taşırken, S&P 500 endeksi gün içinde tüm zamanların zirvesini görmesinin ardından kazançlarının bir kısmını geri vererek tarihinin en yüksek ikinci kapanışını gerçekleştirdi. Nasdaq endeksi de yüzde 0,11 artışla tarihi zirvesine yakın seviyeden kapandı. Analistler, bugün açıklanacak Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının tutanakları ve Fed yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini belirterek, yüzde 77 seviyesine yükselen aralık ayına ilişkin faiz artırım beklentisinde değişikliğe neden olabilecek gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde de belirleyici olacağını ifade etti.

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Avrupa tarafında, İspanya'daki siyasi gelişmeler yatırımcıların odak noktasında yer almaya devam ediyor. İspanya'nın doğusundaki Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Carles Puigdemont, bağımsızlık ilanını askıya aldıklarını açıkladı. Beklentilerin aksine bağımsızlık ilanı yapmayan Puigdemont, "Katalonya'nın cumhuriyet yönetiminde bir devlet olması için halkın bana verdiği yetkiyi üstleniyorum. Ama İspanyol hükümeti ile diyalog kapısını açmak için bağımsızlık ilanını askıya alıyorum. İspanyol hükümetinden arabuluculuğu kabul etmesini istiyorum." diye konuştu. İspanya hükümeti ise Puigdemont'un konuşmasını "üstü kapalı bağımsızlık ilanı" olarak yorumlayıp, "kabul edilemez" olduğunu savundu. Avrupa borsası bu gelişmelerle İngiltere hariç satış ağırlıklı bir seyir izledi.

Bugün Japonya'da açıklanan makine siparişleri verisinin beklentilerin üzerinde artması sonrası Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 0,3 değer kazanırken, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 yükseldi.

Yurt içinde, önceki günkü sert düşüşün ardından Borsa İstanbul'da etkisini artıran tepki alımları BIST 100 endeksinin yüzde 2,07 artışla 103.394 puana çıkmasını sağladı. Analistler, ABD ile Türkiye arasında vize işlemlerinin askıya alınmasının ardından yetkililerden gelen açıklamalara odaklanıldığını belirterek, dün yurt içi piyasalar açıkken 3,6625 seviyelerine kadar gerileyen dolar/TL'nin akşam saatlerinde yükselişe geçerek 3,70'in üzerine çıktığını kaydetti. Dolar/TL bugün bankalararası piyasanın açılışında 3,7030 seviyesinde dengelendi.


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