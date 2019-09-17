‹ Önceki Haber Piyasalarda son durum Piyasalarda son durum Sonraki Haber › Petrol fiyatlarında yükseliş sürüyor Petrol fiyatlarında yükseliş sürüyor

Piyasalar 'Fed' öncesi bu verileri takip edecek

17.09.2019 - 09:12 | Son Güncelleme :
Piyasalar 'Fed' öncesi bu verileri takip edecek | Piyasa Haberleri

Küresel piyasalar, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya düzenlenen saldırı sonrasında negatif bir seyir izlerken, bugün başlayacak ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesinde açıklanacak makroekonomik veriler takip ediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait tesislere düzenlenen saldırıya ilişkin İran'ı hedef alarak bu ülkeyi üstü kapalı suçlarken, İran'a ABD'nin askeri saldırıda bulunmasının orantılı bir yanıt olacağını söyledi.

Trump, Aramco saldırısı nedeniyle petrol fiyatlarındaki artışın ABD'yi etkilemeyeceğini kaydetse de pay piyasaları, bugün başlayacak ve kararları yarın akşam açıklanacak FOMC toplantısı öncesinde satıcılı bir seyir izledi. Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,52, S&P 500 endeksi yüzde 0,31 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,28 değer kaybetti. Brent petrolün varil fiyatı ise dün yaklaşık yüzde 13 artışla 68 doların üzerine çıktı.

Analistler, artan jeopolitik riskler ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların risk iştahını azalttığını belirterek, ABD, Suudi Arabistan ve İran tarafından gelecek açıklamaların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

##$HABER_1457414$##

Avrupa tarafında, Brexit konusunda belirsizlikler devam ederken, azalan küresel risk iştahı ile borsalarda düşüşler görüldü. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,71, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,63 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,94 değer kaybetti. 17-27 Eylül arasında New York'ta gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler Genel Kurul Toplantısında İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Avrupa Birliği liderleriyle gerçekleştireceği görüşmelerin Brexit konusunda kritik önemde olduğunu aktaran analistler, perşembe günü İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararının da gündemin odağında yer aldığını bildirdi.

ABD ve Avrupa borsalarında etkili olan satıcılı seyir Asya piyasalarıyla bugüne de taşındı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,3 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 değer kaybetti.

Yurt içinde ise dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin, Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirdikleri "Suriye" konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirve takip edildi. Zirve sonrasında açıklamalarda bulunun Erdoğan, Suriye'de Anayasa Komitesinin çalışmalarına bir an önce başlamasını sağlamayı kararlaştırdıklarını belirterek, "Türkiye olarak sınırlarımızın hemen bitişiğinde 4 milyon insanı etkileyecek yeni bir trajedi yaşanmasına seyirci kalamayız. Böylesi bir vahim gelişme sadece ülkemizi değil bütün Avrupa'yı etkileyecektir." ifadelerini kullandı. Putin ise İdlib’de gerginliğin azaltılması için adımlar atılması konusunda mutabık kaldıklarını dile getirdi.

Artan petrol fiyatları ve jeopolitik riskler nedeniyle dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi günü yüzde 0,47 değer kaybıyla 102.590 puandan tamamladı. Dün, yüzde 0,8 artışla 5,7289'dan kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,7330 seviyesinde dengelendi.

Üçlü zirveden gelen açıklamaların Türkiye'nin Suriye sınırı ile ilgili endişeleri hafiflettiğine değinen analistler, petrol fiyatlarındaki dalgalanmanın azalması durumunda pay piyasalarında önceki 3 hafta boyunca etkili olan alıcılı seyrin devam edebileceğini dile getirdi. Analistler, BIST 100 endeksinde 101.000 puanın kısa ve orta vadeli görünüm açısından önemli destek konumuna geldiğini belirterek, bu seviyenin aşağı yönlü kırılması durumunda satış baskısının artabileceğine dikkati çekti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

12.00 Almanya ve Avro Bölgesi, eylül ayı ZEW endeksleri
14.30 Türkiye, temmuz ayı konut fiyat endeksi
16.15 ABD, ağustos ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı


Etiketler

‹ Önceki Haber Piyasalarda son durum Piyasalarda son durum Sonraki Haber › Petrol fiyatlarında yükseliş sürüyor Petrol fiyatlarında yükseliş sürüyor
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
101.330 Değişim: -1,23% Hacim : 5.415 Mio.TL Son veri saati : 15:14
Düşük 101.305 17.09.2019 Yüksek 102.663
Açılış: 102.659
5,7177 Değişim: -0,20%
Düşük 5,7123 17.09.2019 Yüksek 5,7411
Açılış: 5,7294
6,3088 Değişim: 0,05%
Düşük 6,2999 17.09.2019 Yüksek 6,3272
Açılış: 6,3057
276,44 Değişim: 0,17%
Düşük 275,03 17.09.2019 Yüksek 276,65
Açılış: 275,99
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.