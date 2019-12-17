Piyasalar bunları takip edecek | Piyasa Haberleri

Küresel piyasalar, artan risk iştahı ile pozitif seyrederken, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil süreci ve makroekonomik veri takvimi yatırımcıların odağında bulunuyor.

ABD ile Çin arasında birinci faz ticaret anlaşmasının imzalanması sonrası küresel risk iştahı artarken, buna bağlı olarak pay piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleniyor. Dün ABD'de Dow Jones endeksi yüzde 0,36, S&P 500 endeksi yüzde 0,71 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,91 değer kazanarak tüm zamanların en yüksek kapanışlarını gerçekleştirdi.

Ticaret savaşı risklerinin birinci faz anlaşma ile şimdilik gündemden düşmesi sonrası piyasaların odağında, ABD Başkanı Trump'ın azil süreci, perşembe günkü İngiltere ve Japonya merkez bankalarının faiz kararları ve açıklanacak makroekonomik veri takvimi bulunuyor.

ABD'de Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi'nin, Trump'a yönelik azil için gerekçe olabilecek suçlamaları içeren raporunu dün yayımlaması sonrası dava taslağının Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda yarın oylanması bekleniyor. Azil maddelerinin yer aldığı dava taslağı, Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nun salt çoğunluğunun oyunu alması durumunda Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'ya gidecek.

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Avrupa tarafında, İngiltere'de Boris Johnson'ın genel seçimden zaferle çıkmasının ardından azalan Brexit belirsizliği ile avro ve sterlinin dolar karşısındaki değerlenme süreci dün itibarıyla yerini dengelenmeye bıraktı. Pay piyasalarında ise yükseliş eğilimi devam etti ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,25 değer kazandı. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,23 artışla Temmuz 2007'den bu yana, Almanya'da DAX endeksi de yüzde 0,94 primle Ocak 2018'den bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, İngiltere'de hükümetin Brexit anlaşmasını bu hafta parlamentoda oylamaya sunacağını anımsatarak, tasarısının cuma günü yeni seçilen Avam Kamarası'nın gündemine gelmesinin beklendiğini kaydetti.

650 üyeli Avam Kamarası'nda 365 sandalyesi olan Başbakan Johnson'ın daha önceki girişimlerinin aksine bu sefer herhangi bir sorunla karşılaşmadan anlaşmayı geçirmesinin öngörüldüğünü ifade eden analistler, anlaşmanın kabulüyle 31 Ocak 2020'de AB'den ayrılacak olan İngiltere ile Avrupa Birliği arasındaki müzakerelerin, ticaret anlaşması ve diğer ilişkiler için devam edeceğini söyledi.

Artan küresel risk iştahı ile ABD ve Avrupa piyasalarındaki pozitif seyir, Asya borsalarıyla yeni güne de taşındı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,4 değer kazandı.

Yurt içinde, dün yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,59 artışla 111.126 puandan tamamladı. Dün yüzde 0,6 yükselerek 5,8477'den kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,8510 seviyesinde işlem görüyor.

Bugün yurt içinde konut satışları, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 111.200 ve 112.500 seviyelerinin direnç, 110.000 puanın destek konumunda olduğunu, dolar/TL'de ise 5,81-5,92 bandının izleneceğini bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, kasım ayı konut satışları

12.30 İngiltere, ekim ayı işgücü istatistikleri

13.00 Avro Bölgesi, ekim ayı dış ticaret dengesi

14.00 Türkiye, ekim ayı konut fiyat endeksi

16.30 ABD, kasım ayı konut başlangıçları ve inşaat izinleri

17.15 ABD, kasım ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı

18.00 ABD, JOLTS açık iş sayısı

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