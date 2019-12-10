‹ Önceki Haber Piyasalarda son durum Piyasalarda son durum Sonraki Haber › Teknosa'daki tüm hisselerini sattı Teknosa'daki tüm hisselerini sattı

Piyasalar bunları takip edecek

10.12.2019 - 09:43 | Son Güncelleme :
Piyasalar bunları takip edecek | Piyasa Haberleri

Küresel piyasalar, bugün başlayacak ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının yarın açıklanacak kararlarına odaklandı.

ABD'de Başkan Donald Trump'ın azil süreci ve Çin ile yürütülen ticaret müzakereleri gündemi meşgul ederken, bugün başlayacak ve kararları yarın açıklanacak FOMC toplantısı bekleniyor.

Demokratların kontrolündeki ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi ve ilgili diğer komitelerin, Donald Trump'a yönelik azil soruşturmasındaki "azil gerekçelerini" bugün kamuoyuna açıklamaları beklenirken, Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, Demokratların Trump'a "görevi kötüye kullanmak" ve "Kongre'nin çalışmasını engellemek" şeklinde iki başlık altında suçlama yönelteceği iddiası yer aldı.

Adalet Komitesi'nin bugün basın toplantısının ardından çarşamba veya perşembe günü söz konusu maddelerin kapsamıyla ilgili tartışmaları yapması ve bunları oylaması bekleniyor. Komitenin bu oylamayı yapmasının ardından azil süreci Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'na gönderilecek. Sonrasında, yeni yılın başlamasıyla birlikte Trump'a yönelik azil süreci Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'ya taşınmış olacak.

##$HABER_1458996$##

ABD ile Çin arasındaki müzakerelere ilişkin Çin tarafından gelen açıklamalar, bu yıl bitmeden bir anlaşma yapılabileceğine ilişkin beklentileri desteklese de dün piyasalardaki risk iştahının azaldığı görüldü.

Dow Jones endeksi dün yüzde 0,38, S&P 500 endeksi yüzde 0,32 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,40 değer kaybederken, 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 1,85 sınırından 1,8170'e geriledi.

Avrupa tarafında, İngiltere'de gerçekleştirilecek genel seçim öncesi pay piyasalarında iç dinamiklerin öne çıktığı görüldü. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yatay seyrederken, Almanya'da beklentilerin üzerinde artan ihracat verilerine karşın DAX endeksi yüzde 0,46 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,59 düşüş kaydetti.

Bugün Çin'de açıklanan enflasyon verisinin yıllık yüzde 4,5 ile 7 yılın zirvesine çıkmasının ardından kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yatay seyretti.

Yurt içinde, dün yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası beklenti anketinde, enflasyon tahminlerinin düşüş eğilimine devam etmesinin ardından perşembe günü gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin faiz indirim beklentileri arttı.

Söz konusu gelişmelerle BIST 100 endeksi, dün yatay bir seyir izleyerek günü yüzde 0,08 azalışla 108.786 puandan tamamlarken, yüzde 0,6 artışla 5,8097'den kapanış yapan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,8130 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 puanın direnç, 106.400'ün destek konumunda olduğunu, dolar/TL'de ise 5,8270 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

12.30 İngiltere, ekim ayı sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi
13.00 Almanya, aralık ayı ZEW endeksleri
13.00 Avro Bölgesi, aralık ayı ZEW endeksleri


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
108.011 Değişim: -0,71% Hacim : 9.446 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 107.618 10.12.2019 Yüksek 109.378
Açılış: 108.912
5,8018 Değişim: -0,13%
Düşük 5,7927 10.12.2019 Yüksek 5,8190
Açılış: 5,8094
6,4367 Değişim: 0,10%
Düşük 6,4196 10.12.2019 Yüksek 6,4428
Açılış: 6,43
273,08 Değişim: 0,07%
Düşük 272,75 10.12.2019 Yüksek 274,13
Açılış: 272,88
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.