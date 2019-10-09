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Piyasalar bunları takip edecek

09.10.2019 - 09:35 | Son Güncelleme :
Piyasalar bunları takip edecek | Piyasa Haberleri

Küresel piyasalar, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı endişeleriyle negatif seyrediyor.

ABD'nin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur Türklerine yönelik baskıya müdahil oldukları gerekçesiyle 28 Çinli şirketi ticari kara listeye almasının ardından taraflar arasında gerilimin artması, yarın ABD ve Çinli yetkililer arasında başlaması beklenen ticaret müzakerelerine ilişkin endişeleri artırdı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dün yaptığı açıklamada, Uygur Türklerine ve diğer Müslüman azınlıklara uygulanan baskı ve şiddetten sorumlu olan bazı Çinli yetkililere vize kısıtlaması getirdiklerini belirtirken, Çin devlet televizyonu da NBA takımlarının Çin'de oynayacağı hazırlık karşılaşmalarının yayınlarını iptal ettiğini duyurdu.

Ticaret savaşı endişeleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil süreci, jeopolitik riskler ve global ekonominin yavaşlayacağı beklentileri dünya borsalarında satıcılı bir seyrin izlenmesine neden oluyor.

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ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, dün yaptığı konuşmada, rezerv yönetimi için planladıkları "organik bilanço büyümesinin" parasal gevşeme olmadığını belirterek, "Fed, önceden belirlenmiş bir politika patikasında ilerlemiyor ve büyümeyi desteklemeye uygun hareket edecek. Aynı zamanda rezervleri artırmaya yönelik adımlar açıklayacak." ifadelerini kullandı.

Analistler, ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin Fed'in genişlemeci adımları nedeniyle oluşan iyimserliği törpülediğini ifade ederek, Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından yapılan son değerlendirmenin de resesyon endişelerini artırdığını kaydetti. IMF Başkanı Kristalina Georgieva, küresel ekonominin artan ticaret ihtilafları nedeniyle "senkronize yavaşlama" ile karşı karşıya olduğunu söyledi. Söz konusu gelişmelerle dün ABD'de Dow Jones endeksi yüzde 1,19, S&P 500 endeksi yüzde 1,56 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,67 değer kaybetti.

Avrupa borsalarında da dün satıcılı bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,05, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,76 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,18 düşüş kaydetti.

ABD ve Avrupa borsalarındaki negatif seyir Asya piyasalarıyla yeni güne de taşındı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 geriledi.

Yurt içinde, Suriye sınırındaki gelişmeler gündemin odağında yer almaya devam ederken, ABD ve Avrupa tarafından gelen konuyla ilgili açıklamalar da piyasalarda dalgalanmalara neden oluyor.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Jonathan Hoffman, dün yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin muhtemel operasyonuna karşın Suriye'nin kuzeyinde belirli bölgelerdeki ABD askerlerini çekme kararını Pentagon'a danışmadığı iddialarına tepki göstererek, "Bakanlık, istikrarı sağlamak üzere en iyi yolun Suriye'de güvenli bölge kurmak olduğu konusundaki pozisyonunu halen koruyor. Maalesef Türkiye, tek taraflı adım atmayı seçti. Sonuç olarak, Suriye'nin kuzeyindeki ABD askerlerinin güvenliğini sağlamak üzere Türkiye'nin muhtemel müdahale yolundan çekildik. Şu aşamada Suriye'deki askeri varlığımızda bir değişiklik yok." ifadelerini kullandı.

Dün gelen açıklamalarla sert bir şekilde dalgalanmaya devam eden BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,10 azalışla 101.859 puandan tamamladı.

Artan risk algısı ile dün 5,8251'den kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 5,84 seviyesinde işlem görüyor.

Bugün Fed'in toplantı tutanaklarının yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade eden analistler, Suriye sınırına ilişkin gelişmeler ve ticaret müzakereleri konusunda ABD ve Çin tarafından gelebilecek açıklamaların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.200 ve 100.000 seviyelerinin destek, 103.400 puanın direnç konumuna geldiğini bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

17.00 ABD, eylül ayı toptan eşya stokları
21.00 ABD, Fed toplantı tutanakları


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