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Piyasalar bunları takip edecek

13.02.2018 - 09:11

Küresel piyasalar, dün genel olarak pozitif görünümünü korurken, yarın hareketlenecek veri trafiği öncesinde bugün dalgalı seyrin devam etmesi bekleniyor.

ABD'de dün veri takviminin zayıf olmasının etkisiyle piyasalarda iç dinamiklerin öne çıktığı görülürken, pay piyasalarında yükseliş eğiliminin korunması dikkati çekti. Dün Dow Jones endeksi yüzde 1,70, S&P 500 endeksi yüzde 1,39 ve Nasdaq endeksi de yüzde 1,56 değer kazanırken, ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise yüzde 2,90 sınırına kadar çıkması sonrasında yüzde 2,86 seviyesinde dengelendi. Analistler, ABD'de yarın ocak ayı enflasyonu ile hareketlenecek veri akışı öncesinde bugün piyasalarda dalgalı bir seyir izlenebileceğini belirterek, bütçe ile ilgili gelişmelerin de takip edileceğini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, 4,4 trilyon dolarlık 2019 mali yılı bütçe teklifini Kongre’ye sundu. “Verimli, Etkili, Sorumlu: Bir Amerikan Bütçesi” başlıklı 160 sayfalık bütçe teklifinde, ABD Savunma Bakanlığı, 686 milyar dolarla en fazla finansman sağlanan bakanlık olurken, diğer bakanlıklara bu rakamın onda birinden daha az bütçe tahsis edilmesi dikkati çekti.

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Yasalaşması durumunda birçok federal kurumun harcamalarını sınırlandıracak bütçe teklifinde öngörülen kesintilerin, gelecek 10 yıl içinde federal hükümete 3 trilyon dolarlık tasarruf sağlayacağı tahmin ediliyor. Buna karşın, Beyaz Saray'ın muhafazakar projeksiyonlarına göre, bütçe teklifi ülkenin halihazırda sorun teşkil eden devasa bütçe açığını yaklaşık 1 trilyon daha artıracak.

Avrupa tarafında, Almanya'da hükümet kurma çalışmaları gündemi meşgul etmeyi sürdürürken, analistler, görüşmelerin kırılgan bir zeminde ilerlediğini kaydetti. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,45, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,19 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,20 değer kazandı. Avro/dolar paritesi ise yarın açıklanacak Almanya ve Avro Bölgesi büyüme verileri öncesinde yükseliş eğilimini sürdürerek 1,23'ün üzerine çıktı.

Japonya'da bugün yükseliş eğilimiyle güne başlayan Nikkei 225 endeksi, dolara karşı değer kazanan yenin negatif etkisi ile düşüşe geçti. Açıklanan Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) yüzde 2,7 artışla beklentilerin altında kalmasının ardından kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 1,1 yükseldi. 
Yurt içinde, dün etkisini artıran alımlarla yükselen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,08 artışla 114.822 puandan tamamladı. Dün yüzde 0,6 azalışla 3,8007'den kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 3,7960 seviyesine geriledi.

Analistler, küresel piyasalarda artan oynaklığın, yükseliş eğilimindeki faizler nedeniyle bir süre daha devam edebileceğine dikkati çekerek, geçen haftaya kadar 10-15 bandında seyreden korku endeksinin (VIX) 25 seviyelerinde dengelendiğini dile getirdi. Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 115.500 seviyesinin kısa vadeli görünüm için önemli direnç konumuna geldiğini söyleyen analistler, 112.500 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle: 

12.30 İngiltere, ocak ayı TÜFE ve ÜFE 
14.00 ABD, ocak ayı küçük işletmeler iyimserlik endeksi 


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