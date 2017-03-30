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Piyasalar bu veriyi bekliyor !

30.03.2017 - 12:33

Küresel piyasalar bugün ABD'nin 2016 yılı 4'üncü çeyrek büyüme verisine odaklandı.

Küresel piyasalar, dün karışık bir görünüm ortaya koymasının ardından bugün başta ABD'nin 2016 yılı 4'üncü çeyrek büyümesi olmak üzere hareketlenecek veri takvimine odaklandı.

Hafta boyunca devam eden ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan ve üyelerinin açıklamaları, yıl sonuna kadarki faiz artırımının 3 ya da 4 kez olabileceğine ilişkin beklentileri desteklemeye devam ederken, dün veri gündeinin görece zayıf olmasının etkisiyle pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi.

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Dün konuşması olan iki Fed üyesi de bankanın bu yıl toplam üçten fazla faiz artışı yapabileceğine yönelik açıklamalarda bulunurken, bekleyen konut satışları verisi ise şubatta yüzde 5,5 artarak son 10 ayın zirvesine çıktı. Bu gelişmelere karşın özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarına ilişkin beklentilerin netleşmemesi piyasalar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Dolar endeksi dün, bir haftanın ardından tekrar 100'ün üzerine çıkarken, Dow Jones endeksi yüzde 0,20 değer kaybetti, S&P 500 endeksi yüzde 0,11 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,38 yükseldi.

Analistler, bugün ABD'de büyüme ile kişisel tüketim harcamaları verilerinin piyasaların odak noktasında olduğunu, Fed üyelerinin devam eden konuşmalarının da izleneceğini ifade etti.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

 

15.00 Almanya, mart ayı TÜFE

 

15.30 ABD, 2016 4. çeyrek GSYH ve kişisel tüketim harcamaları

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları


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