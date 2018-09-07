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Piyasalar bu veriye odaklandı

07.09.2018 - 09:08
Piyasalar bu veriye odaklandı

Küresel piyasalar, bugün ABD'de tarım dışı istihdam ve saatlik kazançlar başta olmak üzere açıklanacak ağustos ayı istihdam raporundaki verilere odaklanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin ev sahipliğinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de hazır bulunacağı "Üçlü Zirve" takip edilecek.

ABD'de dün açıklanan verilere göre fabrika siparişleri, temmuzda önceki aya kıyasla yüzde 0,8 gerilerken, imalat dışı ISM endeksi ağustosta 58,5'e çıkarak beklentileri aştı. Bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde takip edilen ADP özel sektör istihdamı ise 163 binle beklentilerin altında kaldı. Bu gelişmelerin ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,08 değer kazanırken, S&P 500 endeksi yüzde 0,37 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,91 değer kaybetti.

Analistler, teknoloji hisselerinde önceki gün başlayan satış ağırlıklı seyrin dün de devam etmesinin dikkati çektiğini belirterek, bugün açıklanacak tarım dışı istihdam artışına ilişkin piyasa beklentisinin 195 bin olduğunu kaydetti. Ağustosun son 6-7 yıldır istihdam artışının en zayıf olduğu ay olduğunu ifade eden analistler, bu eğilimin devam etmesi durumunda dolar endeksinde gerileme görülebileceğini ifade etti.

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Avrupa tarafında, Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün (Ifo), Almanya'ya ilişkin bu yıl ve gelecek yıl için büyüme tahminini yüzde 1,9’a yükseltmesine karşın borsalarda düşüş eğiliminin sürdüğü görüldü. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,71, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,31 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,87 değer kaybetti.

Küresel piyasalarda azalan risk iştahı ile pay piyasalarındaki satış ağırlıklı seyir, Japonya borsasıyla bugüne de taşındı. Japonya'da açıklanan hane halkı harcamalarının beklentilerden iyi gelmesine karşın, dolar/yen paritesindeki gerilemenin negatif etkisiyle yüzde 0,8 değer kaybeden Nikkei 225 endeksi, kapanışa yakın 22.300 seviyesinde bulunuyor. Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,2 değer kazandı.

Yurt içinde, dolar kurunun sınırlı da olsa düşüş eğilimini dün de devam ettirmesine karşın Borsa İstanbul'da yatay bir seyir izlendi. BIST 100 endeksi, yüzde 0,03 değer kaybıyla 92.763 puandan günü tamamlarken, dün yüzde 0,34 azalışla 6,5787'ten kapanan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,5950 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin ev sahipliğinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de hazır bulunacağı "Üçlü Zirve"ye katılacağını hatırlatarak, buradan gelecek açıklamaların jeopolitik risk algısı üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.

Yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporu ve Avro Bölgesi büyüme başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 90.000 puanın destek 94.000 ve 95.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

12.00 Avro Bölgesi, 2. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla 
15.30 ABD, ağustos ayı istihdam raporu 
17.30 Türkiye, ağustos ayı Hazine nakit dengesi


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