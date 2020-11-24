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Piyasalar bu verileri takip edecek

24.11.2020 - 09:17
Piyasalar bu verileri takip edecek | Piyasa Haberleri

Küresel piyasalar, ABD'de başkanlık seçiminin, Donald Trump'ın açıklamaları ile tamamen gündemden düşeceği beklentisi ile yeni güne pozitif bir başlangıç yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin 46. başkanı seçilen Joe Biden yönetimine geçiş için gerekli prosedürlerin başlatılması amacıyla ilgili kuruma tavsiyede bulunduğunu bildirdi. Açıklama sonrası Asya borsaları yeni güne alıcılı başlarken, vadeli işlemlerde New York ve Avrupa borsası endeks sözleşmeleri de yükseliş kaydetti.

Borsalardaki pozitif seyirde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışı ve Biden'ın Hazine Bakanı olarak eski ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Janet Yellen'ı atayabileceği yönündeki haberler de etkili oldu.

Öte yandan, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 59 milyonu aşarken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1,4 milyona yaklaştı. Hükümetler, yeni tedbirleri hayata geçirse de Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'un, "Aşı denemelerinden gelen son olumlu haberlerle bu uzun ve karanlık kanalın (tünelin) sonundaki ışık daha da parlaklaşıyor" ifadelerini kullanması, piyasalarda iyimserliğin devam etmesini sağladı.

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Söz konusu gelişmeler ve ABD'de dün açıklanan Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) imalat sanayi ve hizmet sektöründe beklentileri aşmasının ardından dün New York borsasında alıcılı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 1,12, S&P 500 endeksi yüzde 0,56 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,22 değer kazandı.

Avrupa tarafında ise PMI, imalat sanayisinde tahminler doğrultusunda gerilerken, hizmet sektöründeki düşüş beklentilerden de fazla oldu. PMI verileri sonrası Avrupa borsaları günü sınırlı düşüşlerle tamamlarken, avro/dolar paritesi, 1,18 sınırına kadar gerilemesi sonrası 1,1850 seviyesinde dengelendi.

Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,08, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,28 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,07 değer kaybetti. Endekslere dayalı kontratlar, bugün vadeli işlemelerde ortalama yüzde 0,4 artışla işlem görüyor.

Japonya'da Kovid-19 kaynaklı ölümlerin 2 bini geçmesi ve ülke genelinde günlük vakaların 2 binin üzerinde seyretmesi sonrası iç turizmin canlandırılmasına yönelik verilen "Seyahate Çık" ve "Yemeğe Çık" desteklerinin askıya alınacağı açıklamalarına karşın artan küresel risk iştahı ile Asya borsalarında pozitif bir seyir izlenirken, Çin pay piyasaları negatif ayrıştı.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,3 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 değer kazandı, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,3 geriledi.

Yurt içinde, dün gün içinde 1.336,14 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, bu seviyede banka hisselerinde yoğunlaşan kar satışlarıyla düşüşe geçti. BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,73 değer kaybıyla 1.314,25 puandan tamamlarken, dün yüzde 3,2 artışla 7,8872'den kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,9080 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde sektörel güven endeksleri ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da 3. çeyrek büyüme ve ABD'de tüketici güven endeksi verilerinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini bildirdi.

Kovid-19 aşısına ilişkin haber akışı ve jeopolitik gelişmelerin de piyasaların odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.340 ve 1.360 seviyelerinin direnç, 1.290 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, kasım ayı sektörel güven endeksleri
10.00 Türkiye, kasım ayı reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı
10.00 Almanya, 3. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla
12.00 Almanya, kasım ayı Ifo endeksleri
18.00 ABD, kasım ayı tüketici güven endeksi
18.00 ABD, kasım ayı Richmond Fed sanayi endeksi


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