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Piyasalar bu verileri takip edecek

07.11.2019 - 10:35
Piyasalar bu verileri takip edecek | Piyasa Haberleri

Küresel piyasalar ABD ile Çin arasında devam eden müzakerelerde anlaşmanın bu ay imzalanmayabileceği haberleri ile karışık bir görüntü ortaya koyarken, bugün İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) kararları ve makro ekonomik veriler takip edilecek.

ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakerelerinde bir anlaşmanın imzalanmasına yakın olunduğu açıklamaları hafta başından bu yana piyasalar üzerinde etkili olurken, dün akşam basında yer alan, anlaşmanın gelecek aya kalabileceği haberleri borsaların karışık bir görünüm sergilemesine neden oldu.

ABD'de tarihi zirvelerinde bulunan New York borsasında dün etkisini artıran kar satışları ile Nasdaq endeksi yüzde 0,29 değer kaybederken, Dow Jones ve S&P 500 endeksi yatay seyretti.

Avrupa tarafında, dün açıklanan hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi ve perakende satışlar verilerinin beklentilerden iyi gelmesi sonrası Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,24, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,12 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,34 yükseliş kaydetti.

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Analistler, bugün BoE'nin faiz kararı ve Almanya'da sanayi üretimi verilerinin yatırımcıların odağında bulunduğunu belirterek, BoE'nin faizlerde değişiklik yapmaması, gelecek dönem makro ekonomik tahminlerinde ise revizyona gitmesinin beklendiğini bildirdi. BoE'nin politika faizi yüzde 0,75 seviyesinde bulunuyor.

Asya tarafında, bugün veri gündeminin zayıf olması nedeniyle sakin bir seyir izlenirken, pay piyasalarında sınırlı düşüşler görülüyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 değer kaybetti. Petrol fiyatları ise üreticilerin daha fazla kısıntıya karşı oldukları yönündeki haberlerle dün başlayan düşüşünü bugün Asya piyasalarında da devam ettiriyor.
Dün yüzde 1,7 değer kaybederek 62,22 dolara gerileyen Brent petrolün varil fiyatı bugün 62 doların altını gördü.

Yurt içinde yükseliş eğilimini dün de sürdüren BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,62 artışla 101.144 puandan tamamladı. Dün 5,77'nin üzerini test etmesinin ardından düşüşe geçen ve 5,7495'ten kapanan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,7470 seviyesinde işlem görüyor.

Suriye konusunda azalan jeopolitik riskler ve ABD ile diplomatik ilişkilerdeki düzelmenin etkisiyle pay piyasalarının haftanın ilk üç gününde yükseldiğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde sırasıyla 102.500 ve 105.000-105.500 bandının gündeme gelebileceğini söyledi.

Dün akşam Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump bir telefon görüşmesi gerçekleştirirken, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in de 8 Kasım'da Türkiye'ye geleceği bildirildi.

Erdoğan görüşme ile ilgili açıklamasında "Görüşmede terörle mücadele ve ülkelerimiz arasındaki ticari hedefler başta olmak üzere, birçok konuda atacağımız adımları değerlendirdik. 13 Kasım'da ABD'ye gerçekleştireceğimiz ziyaretle birlikte, bugün yapmış olduğumuz telefon görüşmesinin ikili ilişkilerimiz ve bölgesel meselelerle ilgili hayırlı sonuçlar doğuracağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Analistler, bugün yurt içinde Hazine'nin ekim ayı nakit dengesi, yurt dışında ise BoE'nin faiz kararının yanı sıra Almanya ve ABD'de yayımlanacak verilerin takip edileceğini belirterek, dolar/TL'nin 5,77'nin üzerinde kalıcılık sağlayamaması durumunda tekrar 5,70'in altına gerilemesinin beklenebileceğini dile getirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Almanya, eylül ayı sanayi üretimi
14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri
15.00 İngiltere, BoE faiz kararı
16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları
17.30 Türkiye, ekim ayı Hazine nakit dengesi


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