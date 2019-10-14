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Piyasalar bu verileri takip edecek

14.10.2019 - 09:33 | Son Güncelleme :
Piyasalar bu verileri takip edecek | Piyasa Haberleri

Küresel piyasalar, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerinde sağlanan ilerleme ile pozitif seyrederken, yurt içinde bugün açıklanacak sanayi üretimi verisi ve Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gelişmeler takip edilecek.

ABD ve Çinli yetkililer arasında Washington'da devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlik küresel risk iştahını artırıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, ticaret müzakereleri hakkında yaptığı açıklamada, gelecek ay imzalanabilecek bir anlaşmanın ana hatlarında uzlaşma sağlandığını söylerken, ilk aşamada bu hafta uygulamaya girecek ek gümrük vergilerinin ertelendiği, Çin'in ise tarımsal ürün alımı ile birlikte mülkiyet hakları ve finansal servisler konusunda adımlar atacağı kaydedildi.

Ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlikle Cuma günü New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 1,21, S&P 500 endeksi yüzde 1,09 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,34 değer kazandı.

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Avrupa tarafında, Brexit gelişmeleri gündemin odağındaki yerini koruyor. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması beklenen 31 Ekim'e yaklaşırken taraflar, müzakerelere hız verme kararı aldı. AB tarafından yapılan açıklamada, anlaşmada Kuzey İrlanda ile İrlanda arasında sınır uygulamasını engelleyecek, tüm adanın ekonomisini ve Hayırlı Cuma Anlaşması'nı koruyacak çözüm olması gerektiği vurgulanırken, geçen hafta AB'ye sunduğu yeni teklifi kabul görmeyen İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın atacağı adımlar takip ediliyor.

Brexit belirsizliği devam etse de artan küresel risk iştahı cuma günü pay piyasalarının hızlı bir şekilde yükselmesini sağladı. Geçen haftanın son işlem gününde Almanya'da DAX endeksi yüzde 2,86, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,73 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,84 artış kaydetti.

Bugün, Çin'de açıklanan dış ticaret verilerinin beklentilerin altında kalması ve Hong Kong'da devam eden gösterilere karşın pay piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleniyor. Japonya'da piyasaların resmi tatil nedeniyle kapalı olduğu haftanın ilk işlem gününde Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,2, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 yükseldi.

Yurt içinde, devam eden Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gelişmeler gündemin odağındaki yerini korurken, bugün açıklanacak sanayi üretimi verisi de yatırımcılar tarafından takip edilecek.

Cuma günü yüzde 0,25 değer kazanan BIST 100 endeksi, haftayı 99.000 puanın hemen üzerinde tamamlarken, akşam saatlerinde yükselişe geçen ve 5,8853'ten kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,90 seviyesinde işlem görüyor.

Barış Pınarı Harekatı ile ilgili ABD ve Avrupa tarafından gelen açıklamaların Türk lirası varlıkların üzerinde baskı oluşturduğunu dile getiren analistler, konuyla ilgili gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Analistler, bu hafta ABD'de açıklanmaya başlayacak bilançoların hisse ve sektör bazlı hareketleri artırabileceğini belirterek, hafta boyunca dünya genelindeki sanayi üretimi ve cuma günü açıklanacak Çin'in büyüme verisinin izlenmesi gerektiğini ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.200 seviyesinin destek, 102.500'ün direnç konumunda geldiğini bildiren analistler, dolar/TL'de 5,92'nin önemli direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ağustos ayı sanayi üretimi
12.00 Avro Bölgesi, ağustos ayı sanayi üretimi


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