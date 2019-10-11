Piyasalar bu verileri takip edecek | Piyasa Haberleri

Küresel piyasalar ABD ve Çinli yetkililer arasında başlayan ticaret müzakereleri ve Brexit'e ilişkin iyimserlikle pozitif bir seyir izliyor.

ABD ve Çinli yetkililer arasında dün Washington'da başlayan ticaret müzakerelerine ilişkin yetkililerden gelen açıklamalarla oluşan iyimserlik ve Brexit kördüğümünün çözülebileceğine yönelik beklentiler küresel risk iştahının artmasını sağladı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile İrlandalı mevkidaşı Leo Varadkar’ın, dün Brexit konusunda gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada, Brexit konusunda bir anlaşmanın herkesin çıkarına olacağı ve muhtemel anlaşma için bir yol bulunduğu konusunda mutabık kaldıkları belirtildi.

Bu gelişmelerle pay piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, sterlin dolar karşısında yükseldi, altının ons fiyatı ise geriledi.

ABD'de dün açıklanan enflasyon verisinin yıllık yüzde 1,7 ile beklentilerin altında kalması sonrası Dow Jones endeksi yüzde 0,57, S&P 500 endeksi yüzde 0,64 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,60 değer kazandı.

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Avrupa tarafında, Brexit konusunda iyimserliğin artması ile sterlin/dolar paritesi yaklaşık yüzde 2 değer kazanarak 1,2450 seviyesine çıkarken, dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,28, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,58 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,27 değer kazandı.

ABD ve Avrupa borsalarında dün etkili olan pozitif seyir, Asya pay piyasalarıyla bugüne de taşındı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1 değer kazandı. Dün yüzde 0,8 azalışla 1.493 dolara gerileyen altının ons fiyatı ise bugün Asya piyasalarında 1.498 dolar seviyesinde dengelendi.

Yurt içinde, Barış Pınarı Harekatı gündemin odağındaki yerini koruyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dünkü yoğun diplomasi trafiğinin ardından yaptığı açıklamada harekatın sadece teröristleri hedef alacağını vurgularken, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) bazı ülkelerin operasyonun kınanması teklifine ABD ve Rusya'nın onay vermemesi de Türk lirası varlıklarını pozitif etkiledi.

Dün satıcılı seyrini sürdüren Borsa İstanbul'da, 97.511 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, son yarım saatte Çavuşoğlu'nun açıklamaları ile kayıplarının bir kısmını telafi etti ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,87 azalışla 98.780 puandan tamamladı. Dün 5,90 sınırını görmesinin ardından düşüşe geçen dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,84 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, ABD ve Çin arasındaki ticaret müzakereleri ve Suriye sınırındaki gelişmelerin yatırımcıların odağında yer aldığını belirterek, bugün yurt içinde cari işlemler dengesi verileri, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası üyelerinin konuşmalarının da takip edileceğini ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 97.200 seviyesinin destek, 100.000 ve 102.500 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydeden analistler, dolar/TL'de ise 5,84'ün altında düşüşün ivme kazanabileceğini söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ağustosta 2 milyar 760 milyon dolar fazla vermesini bekliyor. Cari işlemler hesabı temmuzda 1 milyar 158 milyon dolar fazla vermişti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ağustos ayı cari işlemler dengesi

15.30 ABD, eylül ayı ithalat fiyat endeksi

17.00 ABD, Michigan Üniversitesi eylül ayı tüketici güven endeksi

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