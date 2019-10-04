‹ Önceki Haber Piyasalarda son durum Piyasalarda son durum Sonraki Haber › Petrol fiyatları yükseldi Petrol fiyatları yükseldi

Piyasalar bu verileri takip edecek

04.10.2019 - 09:29
Piyasalar bu verileri takip edecek | Piyasa Haberleri

Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, bugün ABD'de açıklanacak eylül ayı istihdam raporundaki verilerin yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

ABD'de dün açıklanan ISM imalat dışı Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) 52,6 ile beklentilerin altında kalmasına karşın, pay piyasalarında önceki iki işlem günündeki sert düşüşlerin ardından tepki alımlarının etkili olduğu görüldü. New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,47, S&P 500 endeksi yüzde 0,80 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,12 değer kazandı.

Analistler, ISM imalat verilerinin ardından imalat dışı endeksin de gerilediğine dikkati çekerek, 2016 yılından bu yana en düşük seviyeye gerileyen endeksin, ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin faiz indirim beklentilerini artırdığını kaydetti.

##$HABER_1457781$##

Fed'in 30 Ekim'de politika faizini 25 baz puan daha indireceği beklentilerinin yüzde 80'e çıktığını bildiren analistler, ticaret gelişmeleri ve ABD Başkanı Donald Trump'ın azil sürecine ilişkin gelişmelerin de gündemi meşgul ettiğini ifade etti.

Avrupa tarafında, ABD ve Avrupa Birliği (AB) arasında uzun süredir devam eden ekonomik anlaşmazlıkların havacılık sektörüne de sıçraması ve yeni vergi tehditleri, ticaret savaşı beklentilerini tırmandırırken, Brexit belirsizliği de gündemdeki yerini koruyor. Dün Almanya piyasalarında resmi tatil nedeniyle işlem gerçekleştirilmezken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,63 değer kaybetti, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,29 yükseliş kaydetti.

Asya tarafında, hükümet karşıtı gösterilerin sürdüğü Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki gelişmeler takip ediliyor. Bugün sakin bir seyir izlenen Japonya borsasında kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 değer kazanırken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,5 düşüş kaydetti. Çin piyasaları ise devam eden resmi tatil nedeniyle bugün de kapalıydı.

Yurt içinde, dün 105.000 seviyesini test eden BIST 100 endeksi, bu seviyeye yakın etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,70 azalışla 102.784 puandan tamamladı. Dün 5,6960'dan kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyirle 5,7000 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de eylül ayı istihdam raporunda yer alan tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini belirterek, istihdam verilerinin beklentilerin altında kalması durumunda Fed'e ilişkin faiz indirim beklentilerinin artabileceğini ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 ve 101.200 seviyelerinin destek, 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi olduğunu dile getiren analistler, dolar/TL'de 5,65-5,75 bandının izleneceğini söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

14.30 Türkiye, eylül ayı reel efektif döviz kuru
15.30 ABD, eylül ayı tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar
15.30 ABD, ağustos ayı dış ticaret dengesi


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
103.536 Değişim: 0,73% Hacim : 6.766 Mio.TL Son veri saati : 17:12
Düşük 102.784 04.10.2019 Yüksek 103.875
Açılış: 102.784
5,6968 Değişim: 0,04%
Düşük 5,6857 04.10.2019 Yüksek 5,7130
Açılış: 5,6948
6,2497 Değişim: 0,00%
Düşük 6,2383 04.10.2019 Yüksek 6,2697
Açılış: 6,2498
275,40 Değişim: -0,08%
Düşük 273,71 04.10.2019 Yüksek 277,29
Açılış: 275,63
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.