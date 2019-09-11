‹ Önceki Haber Petrol fiyatları geriledi Petrol fiyatları geriledi Sonraki Haber › EPDK 22 şirkete lisans verdi EPDK 22 şirkete lisans verdi

Piyasalar bu verileri takip edecek

11.09.2019 - 09:30
Piyasalar bu verileri takip edecek | Piyasa Haberleri

Küresel piyasalar merkez bankalarının toplantıları öncesi karışık bir seyir izlerken, bugün ABD'de açıklanacak makroekonomik veriler takip edilecek.

ABD'de dün veri gündeminin zayıf olması nedeniyle gelecek haftaki ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı öncesi piyasalarda karışık bir seyir izleniyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ı görevden aldığını açıklaması, siyasi gelişmeleri gündemin odağına yerleştirdi.

Trump, Bolton'ın birçok önerisine şiddetle karşı çıktığını ve yönetimdeki birçok kişinin de kendisiyle hemfikir olduğunu belirterek, "Bu nedenle de John'dan istifasını istedim ve bu sabah bana verdi. John'a hizmeti için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. "Şahin" söylemleri ile dikkati çeken Bolton'un görevden alınması sonrası piyasalar, yerine atanacak isme odaklandı.

Öte yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından yayımlanan raporda, ticaret politikası bozulmalarının küresel ekonomik görünümü "kararttığı" değerlendirmesi yapılarak, Avro Bölgesi, ABD ve Çin'in 2019 ve 2020'ye ilişkin büyüme tahminleri aşağı yönlü revize edildi. Çin'in bu yıla ilişkin ekonomik büyüme beklentisi 0,1 baz puan düşürülerek yüzde 6,1'e indirildi. Raporda, bu yıla ilişkin ekonomik büyüme beklentisi Avro Bölgesi ve ABD için de 0,1 puan düşürülerek sırasıyla yüzde 1,0 ve yüzde 2,3'e düşürüldü.

##$HABER_1457271$##

Analistler, küresel büyüme beklentilerindeki aşağı yönlü revizyonlara Fitch Ratings'in de eklenmesine karşın pay piyasalarının, merkez bankaları ve ekonomi yönetimlerine ilişkin teşvik beklentileriyle pozitif görünümünü koruduğunu ifade etti.

Söz konusu gelişmelerle 18 Eylül'deki Fed'in faiz kararı öncesi dalgalı seyrini sürdüren New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,28 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,03 değer kazandı. Nasdaq endeksi ise yüzde 0,04 düşüş kaydetti.

Avrupa tarafında, Brexit kördüğümü gündemin odağında yer almaya devam ederken, borsalarda sınırlı da olsa yükselişler görüldü. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,35, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,44 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,08 değer kazandı.

Dün altının ons fiyatının, yüzde 1'e yakın değer kaybetmesinin ardından bugün Asya piyasalarında gelen tepki alımlarıyla toparlanması ve 1.490 doların hemen üzerinde dengelenmesi dikkati çekerken, borsalarda karışık bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi 0,9 yükseldi. Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,4 düşüş kaydetti.

Yurt içinde, dün alıcılı seyreden Borsa İstanbul'da, yüzde 0,60 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 101.213 puandan tamamladı. Dün yüzde 0,3 artışla 5,7682'den kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,78'in hemen üzerinde işlem görüyor.

Bugün ABD'de açıklanacak verilerin takip edileceğini bildiren analistler, yarınki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı öncesi piyasalardaki dalgalı seyrin sürebileceğini ifade etti.
Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,7950'nin önemli direnç konumunda olduğunu belirterek, BIST 100 endeksinde ise 101.800 seviyesinin direnç, 99.500’ün destek konumuna gelebileceğini kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

15.30 ABD, ağustos ayı üretici Fiyat Endeksi
17.00 ABD, temmuz ayı toptan eşya stokları


Etiketler

‹ Önceki Haber Petrol fiyatları geriledi Petrol fiyatları geriledi Sonraki Haber › EPDK 22 şirkete lisans verdi EPDK 22 şirkete lisans verdi
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
101.862 Değişim: 0,64% Hacim : 6.217 Mio.TL Son veri saati : 16:59
Düşük 101.353 11.09.2019 Yüksek 102.098
Açılış: 101.598
5,7555 Değişim: -0,22%
Düşük 5,7521 11.09.2019 Yüksek 5,7925
Açılış: 5,7684
6,3317 Değişim: -0,64%
Düşük 6,3296 11.09.2019 Yüksek 6,4013
Açılış: 6,3724
275,93 Değişim: 0,16%
Düşük 275,47 11.09.2019 Yüksek 278,24
Açılış: 275,49
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.