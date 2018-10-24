‹ Önceki Haber Küresel Rekabetçilik Endeksi’nde Türkiye neden 3 basamak düştü? Küresel Rekabetçilik Endeksi’nde Türkiye neden 3 basamak düştü? Sonraki Haber › Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

Piyasalar bu verileri takip edecek

24.10.2018 - 10:00 | Son Güncelleme :
Piyasalar bu verileri takip edecek | Piyasa Haberleri

Küresel piyasalar, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine odaklandı.

ABD'de dün ABD Merkez Bankası (Fed) Atlanta Şubesi Başkanı Raphael Bostic'in gerçekleştirdiği konuşmada "İkinci ve üçüncü çeyreğe yönelik veriler çok güçlüydü. Bu, dördüncü faiz artışına gidilmesi konusunda beni rahatlattı" ifadesini kullanması sonrasında pay piyasalarındaki düşüş eğiliminin devam ettiği görüldü.

Dow Jones endeksi yüzde 0,50, S&P 500 endeksi yüzde 0,55 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,42 değer kaybetti.

Fed'in gelecek haftaki toplantısı öncesinde piyasalar negatif seyrederken, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin haber ve açıklamalar da yatırımcıların odağındaki yerini koruyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın, gazeteci Cemal Kaşıkçı olayını ele alma biçimini eleştirerek, "Ne yapacağımız noktasında kararı kongreye bırakacağım ve umarım iki partinin de desteklediği bir karar olur." ifadelerini kullandı.

##$HABER_1450009$##

Trump’ın konuşması sonrasında ABD'den yapılan açıklamada Kaşıkçı'nın ölümüyle bağlantılı oldukları gerekçesiyle Suudi Arabistanlı 21 yetkilinin vizelerinin iptal edileceği kaydedildi.

Avrupa tarafında, beklendiği gibi Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun, İtalya'nın 2019 taslak bütçe planını reddetme kararı alması ve Brexit endişeleri piyasalar üzerinde tedirginlik yaratmaya devam ediyor.

Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 2,17, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,69 ve FTSE 100 endeksi de yüzde 1,24 düşüş kaydetti.

Analistler, bugün Avrupa'da açıklanacak imalat ve hizmet sektörü PMI verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydederek, yarınki Avrupa Merkez Bankası toplantısı öncesinde bugün İsveç Merkez Bankası faiz kararının takip edileceğini söyledi.

Bugün Japonya'da açıklanan imalat sanayi PMI verisinin 53,1'e yükselmesi ve yenin dolar karşısındaki değer kaybından destek bulan Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 0,6 değer kazandı.

Şu dakikalarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 0,5 yükseliş kaydetti.

Yurt içinde, dün pay piyasalarındaki satış ağırlıklı seyrin devam ettiği, döviz kurlarının ise yükseldiği görüldü.

BIST 100 endeksi yüzde 1,28 değer kaybederek günü analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 93.400'ün hemen üzerinde tamamlarken, 5,7453'ten kapanan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,7520 seviyesinden işlem görüyor.

ABD'de Bej Kitap raporu, Avrupa'da imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI ile yurt içinde bugün açıklanmaya başlayacak 3'üncü çeyrek şirket bilançolarının, yarınki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı öncesinde piyasaların odağında yer aldığını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 ve 92.500 seviyelerinin destek, 95.500 puanın direnç konumuna geldiğini ifade etti.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.30 Almanya'da ekim ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

11.00 Euro Bölgesi, ekim ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

16.45 ABD'de ekim ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

17.00 ABD'de eylül ayı yeni konut satışları

21.00 ABD’de Fed Bej Kitap Raporu

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


Etiketler

‹ Önceki Haber Küresel Rekabetçilik Endeksi’nde Türkiye neden 3 basamak düştü? Küresel Rekabetçilik Endeksi’nde Türkiye neden 3 basamak düştü? Sonraki Haber › Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
92.692 Değişim: -0,83% Hacim : 5.636 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 92.692 24.10.2018 Yüksek 94.159
Açılış: 93.888
5,6821 Değişim: -0,99%
Düşük 5,6592 24.10.2018 Yüksek 5,7760
Açılış: 5,73865
6,4730 Değişim: -2,52%
Düşük 6,4536 24.10.2018 Yüksek 6,6279
Açılış: 6,6279
224,45 Değişim: -1,20%
Düşük 223,90 24.10.2018 Yüksek 229,09
Açılış: 227,17
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.