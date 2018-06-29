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Piyasalar bu verileri takip edecek

29.06.2018 - 09:36 | Son Güncelleme :
Piyasalar bu verileri takip edecek

Küresel piyasalar, ticaret savaşına ilişkin açıklamaların azalması ve hareketlenen veri takviminin etkisiyle ekonomik aktiviteye ilişkin gelişmelere odaklandı.

ABD'de dün açıklanan 1'inci çeyrek büyüme verisi yüzde 2 ile beklentilerin altında kalırken, alt kalemlerdeki gelişmelerin gelecek döneme ilişkin büyüme beklentilerini artırabileceği belirtiliyor. Büyüme verisinin yüzde 2,2’den yüzde 2’ye revize edilmesi ve işsizlik başvurularının tahminleri aşmasına karşın dün pay piyasalarında yükseliş eğilimi öne çıkarken, dolar endeksi ise analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 95,5'i test etti.

Dolar endeksi, direnç seviyesinin üzerinde tutunamadığı ve düşüşe geçerek 94,7'ye gerilediği görüldü. Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,41, S&P 500 endeksi yüzde 0,62 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,79 değer kazandı.

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Avrupa tarafında, dün Almanya'da açıklanan enflasyon verisinin beklentiler dahilinde yıllık yüzde 2,1'e gerilemesi sonrasında bugün Avro Bölgesi enflasyonu ve İngiltere'nin büyüme verisi takip edilecek. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,39, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,08 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,97 değer kaybetti. Avro/dolar paritesi ise 1,1527'ye kadar gerilemesinin ardından yükselişe geçerek, bugün Asya piyasalarında 1,1650'nin üzerine çıktı.

Asya'da bugün, Japonya'da yoğun veri akışı takip edilirken, Çin'de yuanın dolar karşısındaki değer kaybını devam ettirmesine karşın borsanın gelen tepki alımları ile yükselişe geçmesi dikkati çekiyor. Dolar/yuan paritesi bugün 6,6410 ile 21 Kasım 2017'den beri en yüksek seviyesini görmesinin ardından 6,6150 seviyesinde dengelendi. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 1,5 değer kazandı.

Yurt içinde, hafta sonu gerçekleştirilen seçimlerin ardından piyasalardaki pozitif havanın devam ettiği görülüyor. Gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 19,07'ye gerilerken, dolar/TL dün yüzde 0,76 düşüşle 4,5854'e indi. Bugün bankalararası piyasanın açılışında düşüş eğilimini devam ettiren dolar/TL 4,5687'yi görmesinin ardından şu dakikalarda 4,5770'ten alıcı buluyor. BIST 100 endeksi ise dün yüzde 0,28 değer kazanarak günü 96.227 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme ile ABD'de kişisel gelir ve harcamalar verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.700 ve 99.200 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu, dolar/TL'de ise 4,55 desteğinin öne çıkacağını kaydetti. 

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle: 

10.00 Türkiye, mayıs ayı dış ticaret dengesi 
10.55 Almanya, haziran ayı işsizlik oranı 
11.30 İngiltere, 1. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla 
12.00 Avro Bölgesi, haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi 
15.30 ABD, mayıs ayı kişisel gelir ve harcamalar 
17.00 ABD, haziran ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi 


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