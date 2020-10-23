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Piyasalar bu verileri bekliyor

23.10.2020 - 09:25
Piyasalar bu verileri bekliyor | Piyasa Haberleri

Küresel piyasalar artan yeni tip koronaviürs (Kovid-19) vaka sayıları ve teşvik beklentileri ile karışık bir seyir izlerken, bugün imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.

ABD'de Kovid-19 salgınıyla mücadeleye yönelik hayata geçirilmesi planlanan ekonomik destek paketine ilişkin iyimserlik ve salgının tedavisine ilişkin gelişmelerle New York borsasında alıcılı bir seyir izlendi.

Dow Jones endeksi yüzde 0,54, S&P 500 endeksi yüzde 0,52 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,19 değer kazanırken, dolar endeksi bir önceki günkü kayıplarını telafi ederek, günü yüzde 0,37 artışla 93,05 seviyesinde tamamladı.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin dün merakla beklenen açıklamasında, ekonomik destek paketi üzerinde anlaşmaya yakın olduklarını ancak bazı konularda taraflar arasında görüş ayrılıkları olduğunu ifade etti. Tasarının yazılıp oylanmasının biraz zaman alabileceğini belirten Pelosi, seçimden önceye yetişebileceğini söyledi.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Öte yandan ABD'de açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, geçen hafta 787 bine düşerek beklentilerden iyi bir sonuç elde ederken, ikinci el konut satışları da eylülde bir önceki aya göre yüzde 9,4 artarak Mayıs 2006'dan bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

Artan Kovid-19 vaka sayılarının Avrupa'da yeni tedbirleri gündeme getirmesine karşın, aşı ve tedavi ile ilgili olumlu haber akışı, Avrupa borsalarının karışık bir seyir izlemesine neden oldu.

Fransa'nın bazı kentlerinde gece sokağa çıkma yasağı getirilirken, İspanya'da da benzer bir uygulamanın ülke genelinde hayata geçirilmesi planlanıyor. Bu gelişmelerle dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,12 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,05 değer kaybetti, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,16 yükseldi.

Bugün Japonya'da açıklanan verilere göre ülkenin çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi eylülde yıllık yüzde eksi 0,3 oldu. Dün Japonya Merkez Bankası (BoJ) tarafından finansal kurumlara yapılan uyarılara karşın artan küresel risk iştahı ile bugün kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 değer kazandı. Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,2 geriledi.

BoJ tarafından dün yapılan açıklamada ekonomik toparlanmanın hızında sürekli durgunlaşma ve finansal piyasalarda önemli düzeltme olması durumunda, finansal kurumların sağlamlığında bir bozulma oluşabileceği belirtilerek, "Hızlı likidite desteğinin sağlanmasının yanı sıra borçların sürdürülebilirliğinin dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi giderek daha önemli hale gelecektir." ifadeleri kullanıldı.

Yurt içinde, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini sabit tutmasına karşın Geç Likidite Penceresi faizi ile gecelik borç verme faizi arasındaki farkı 150 baz puandan 300 baz puana çıkarması dikkati çekti.

Dün BIST 100 endeksi günü yüzde 1,09 değer kaybıyla 1.198,32 puandan tamamlarken, 7,9373'ten kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalar arası piyasanın açılışında 7,9520 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verilerinin izleneceğini kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.180 puanın destek, 1.225 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.30 Almanya, imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI
11.00 Avro Bölgesi, imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI
11.30 İngiltere, imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI
14.30 Türkiye, ekim ayı finansal hizmetler güven endeksi
16.45 ABD, imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI


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