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Piyasalar bu ihaleleri takip edecek

18.06.2018 - 09:05
Piyasalar bu ihaleleri takip edecek

Küresel piyasalar, artan ticaret savaşı endişeleri ile negatif seyrederken, yurt içinde Ramazan Bayramı tatili sonrası Hazine'nin düzenleyeceği ihaleler, işsizlik verileri ve bütçe rakamları takip edilecek.

ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta sonu Çin'e 50 milyar dolarlık gümrük vergisi uygulanacağı açıklaması ve ardından Çin'den karşı adım gelmesi, küresel piyasalarda ticaret savaşı endişelerini artırdı. Trump, yaptığı yazılı açıklamada, "Çin'in, fikri mülkiyet ve teknoloji hırsızlığının yanı sıra adaletsiz ticaret uygulamaları" nedeniyle teknoloji ağırlıklı bazı ürünlerine yüzde 25 vergi uygulanacağını bildirdi. Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da başta tarım ürünleri ve otomotiv sektörü olmak üzere ABD'den yapılan ithalata ek gümrük vergisi uygulanacağı belirtildi.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) geçen hafta aylık varlık alım programının yıl sonunda sona ereceğini duyurması ve ticaret savaşına ilişkin artan endişeler cuma günü pay piyasalarının negatif bir seyir izlemesine neden olurken, dolar endeksi 95,1 ile 7 Kasım 2017'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Petrol fiyatları ise bu hafta gerçekleştirilecek Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısı öncesi düşüşe geçti.

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Analistler, cuma günü Viyana'da yapılacak OPEC toplantısına işaret ederek, kartelin en büyük üreticisi olan Suudi Arabistan'ın ve OPEC dışındaki Rusya'nın üretimlerini artırma kararı alabileceğini kaydetti.

ABD borsaları, cuma günü sınırlı da olsa düşüş kaydederken, Avrupa pay piyasalarında yüzde 1'i aşan değer kayıpları görüldü. Geçen haftanın son işlem gününde ABD ve Avrupa piyasalarında etkili olan satış ağırlıklı seyrin, Asya piyasalarıyla yeni haftaya da taşınması dikkati çekiyor.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 1,4 değer kaybetti. Çin ve Hong Kong'da ise resmi tatil dolayısıyla piyasalarda işlem yapılmıyor.

Yurt içinde Ramazan Bayramı tatili öncesi Borsa İstanbul'da tepki alımları, dolar/TL'de ise yükseliş eğilimi etkili olmuştu. Bayram tatili sırasında uluslararası piyasada değer kazanan dolara paralel yükselen dolar/TL, yeni haftanın ilk işlem gününe 4,7180 seviyesinden başladı.

Analistler, bugün yurt içinde Hazine'nin düzenleyeceği 5 ve 10 yıl vadeli tahvil ihaleleri, işsizlik verileri ve bütçe dengesinin takip edileceğini belirterek, yurt dışında ise ECB Başkanı Mario Draghi ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin konuşmalarının yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.500 puanın direnç konumuna geldiğini ifade eden analistler, 93.400 ve 92.000 seviyelerinin ise destek olarak öne çıktığını bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mart ayı işsizlik verileri 
11.00 Türkiye, mayıs ayı bütçe dengesi 


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