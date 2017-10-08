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Piyasalar bu haftadan ne bekliyor?

08.10.2017 - 22:25

Bu hafta piyasalarda Fed tutanakları, ABD perakende satış ve TÜFE verileri açıklanacak.

Bu hafta, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası, fakirlik, ekonomik kalkınma ve finans üzerine görüşecekleri yıllık toplantılarını düzenleyecek. Uluslararası Finans Enstitüsü de toplanacak.

Bir yandan, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin son toplantı tutanakları Çarşamba günü açıklanacak. Fed, Eylül ayında faizlerde değişikliğe gitmedi ve bilançonun Ekim ayında küçültülmeye başlanacağını duyurdu.

Atlantik'teki kasırgaların, ABD'de perakende satış ve tüketici fiyatları verileri üzerindeki etkisi muhtemelen belirgin olacak. ABD perakende satış ve TÜFE verileri, Cuma günü açıklanacak.

Büyük ABD bankaları için bilanço sezonu başlıyor. JPMorgan, Citigroup, Bank of Amerika ve Wells Fargo, çeyreklik kar sonuçlarını açıklayacak.


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