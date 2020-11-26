‹ Önceki Haber "300 yıl sonra en sert düşüş" "300 yıl sonra en sert düşüş" Sonraki Haber › ABD'nin ham petrol stokları azaldı ABD'nin ham petrol stokları azaldı

Piyasalar bu gelişmeleri takip edecek

26.11.2020 - 09:26
Piyasalar bu gelişmeleri takip edecek | Piyasa Haberleri

Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, yurt içinde bugün açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının özeti takip edilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artış ve alınan tedbirlerin ekonomiye etkileri endişeye neden olsa da aşı çalışmalarına ilişkin olumlu haber akışı pay piyasalarında satışların sınırlı kalmasını ve yükseliş eğiliminin korunmasını sağlıyor.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 60 milyon 400 bini aşarken, bu yıl bitmeden aşılamanın başlayabileceği haberleri gelmeye devam ediyor.

Öte yandan, ABD'de dün açıklanan verilere göre, işsizlik maaşı başvuruları beklentileri aşarken, 3. çeyreğe ilişkin GSYH, tahminler doğrultusunda yüzde 33,1 artış kaydetti. Ülkede dayanıklı mal siparişleri, ekimde beklentileri aşarak yüzde 1,3 arttı.

Dün yayımlanan ABD Merkez Bankası (Fed) tutanaklarında ise finansal şartların çok az değiştiği ve Kovid-19 salgınının orta vadede ekonomi üzerinde kayda değer risk taşıdığının altı çizildi. Toplantıda, Fed'in varlık alım programı masaya yatırılarak bankanın uygun olduğunda söz konusu alımların hızını artırarak ekonomiye daha fazla destek sağlayabileceği kaydedildi.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Söz konusu gelişmelerle dün New York borsasında karışık bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi tarihi zirvesinde etkisini artıran kar satışlarıyla düşüşe geçerek yüzde 0,58, S&P 500 endeksi de yüzde 0,16 geriledi, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,48 yükseldi.

Analistler, ABD piyasalarında bugün Şükran Günü dolayısıyla işlem gerçekleştirilmeyeceğini belirterek, yarın da yarım gün açık olacak piyasalarda düşük hacimle sakin bir seyir izlenebileceğini ifade etti.

Avrupa borsalarında da dün karışık bir görüntü ortaya çıktı. Almanya'da DAX endeksi yatay seyrederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,64 geriledi, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,23 değer kazandı.

Avro/dolar paritesi ise dün yükseliş eğilimini sürdürerek analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 1,19 seviyesinin üzerine yerleşti.

Bugün Asya pay piyasalarında pozitif bir seyir izlenirken, petrol fiyatlarının sınırlı da olsa yükseliş eğilimini sürdürmesi dikkati çekiyor. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,4 artışla 49 dolar sınırına çıkarken, geçen haftaya göre yükselişi yüzde 8'i aştı.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kazandı. Güney Kore Merkez Bankası'nın beklentiler doğrultusunda politika faizinde değişikliğe gitmeyerek faizi yüzde 0,5'te sabit bırakması sonrası Kospi endeksi yüzde 0,7 yükseldi.

Yurt içinde, dün Borsa İstanbul'da rekorlar kırılmaya devam etti. BIST 100 endeksi, gün içinde 1.341,91 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından bir önceki kapanışa göre yüzde 0,34 artarak 1.325,47 puanla kapanış rekorunu da kırdı. Dün yüzde 0,7 azalarak 7,9537'ye gerileyen dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,9460 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, yurt içi piyasaların, son haftalarda atılan piyasa dostu adımlar ve uluslararası finans kuruluşlarının Türk lirası varlıklara yönelik olumlu raporlarıyla pozitif ayrıştığını ifade ederek, bugün TCMB'nin toplantı özeti, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanaklarının izleneceği bildirdi.

Kovid-19 aşısına ilişkin haber akışının yanı sıra jeopolitik ve siyasi gelişmelerin de piyasaların odağında olduğunu belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.340 ve 1.360 seviyelerinin direnç, 1,290 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

14.00 Türkiye, TCMB toplantı özeti
14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri
14.30 Avro Bölgesi, ECB toplantı tutanakları


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.325 Değişim: 0,00% Hacim : 36.491 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 0 25.11.2020 Yüksek 0
Açılış: 0
7,9453 Değişim: -0,09%
Düşük 7,9057 26.11.2020 Yüksek 7,9672
Açılış: 7,9522
9,4889 Değişim: 0,08%
Düşük 9,4132 26.11.2020 Yüksek 9,5158
Açılış: 9,4816
462,39 Değişim: 0,09%
Düşük 460,11 26.11.2020 Yüksek 464,12
Açılış: 461,97
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.