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Piyasalar bu gelişmeleri takip edecek

22.07.2020 - 09:43
Piyasalar bu gelişmeleri takip edecek | Piyasa Haberleri

Küresel piyasalar dalgalı bir seyir izlerken, bugün veri gündeminin de zayıf olmasının etkisiyle iç dinamiklerin öne çıkması bekleniyor.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülen aşı çalışmalarındaki olumlu gelişmeler ve ekonomi yönetimlerinin desteklerinin pozitif etkilerine karşın belirsizliklerin sürmesi, pay piyasalarının karışık bir seyir izlemesine neden oluyor.

ABD'de dün açıklanan finansal sonuçlara göre IBM, Coca-Cola, Lockheed Martin ve Philip Morris gibi şirketlerin ikinci çeyrek bilançolarının beklenenden iyi gelmesiyle güne yükselişle başlayan New York borsasında, hisse ve sektör bazlı hareketler etkili oldu.

Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,60 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,17 değer kazanırken, Nasdaq endeksi yüzde 0,81 düşüş kaydetti.

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ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki Kovid-19 salgınına ilişkin, "Bu salgın ne yazık ki daha iyi bir hal almadan önce daha da kötüleşecek." ifadesini kullanarak konuya ilişkin iyimserliği törpülese de aşı ve tedavi geliştirme konusunda ilerleme kaydedildiğini söylemesi dikkati çekti.
Avrupa tarafında, Avrupa Birliği üyesi 27 ülke liderinin, Kovid-19 salgınının ekonomik sonuçlarıyla mücadele için hazırlanan 750 milyar avroluk kurtarma programında anlaşmaya varması sonrası pay piyasalarında alıcılı bir seyir izlenirken, avro da dolar karşısında yükselişini sürdürdü.

Avro/dolar paritesi 1,1549 ile Ocak 2019'dan bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından şu dakikalarda 1,1540 seviyesinde dengelendi.

Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,96, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,13 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,22 değer kazandı.

Bugün Asya piyasalarında, altın fiyatının yükseliş eğilimini sürdürdüğü, pay piyasalarının ise karışık bir seyir izlediği görülüyor. Altının ons fiyatı 1.866 dolarla Eylül 2011'en bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Ons altın, 2011'de 1.921 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 yükseldi.

Yurt içinde, dün 120.585,55 puanla 17 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran kar satışları ile düşüşe geçti. Bir önceki kapanışa göre yüzde 1,04 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü 118.042,00 puandan tamamladı.

Analistler, Kovid-19 tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 117.000 seviyesinin önemli destek konumunda olduğunu ifade eden analistler, 121.000 puanın direnç olarak öne çıktığını söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

17.00 ABD, haziran ayı konut satışları
17.30 ABD, ham petrol stokları


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