Piyasalar bu gelişmeleri takip edecek | Piyasa Haberleri

Küresel piyasalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerin azalması ve ekonomilerin yeniden açılmaya başlaması için atılan adımlarla pozitif görünümünü koruyor.

Dünya genelinde Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 350 bini, vaka sayısı ise 5 milyon 600 bini aşsa da yayılma ve ölüm artış hızındaki düşüş eğilimi dünya genelinde karantina tedbirlerinin birbiri ardına kaldırılmasını sağlıyor.

Tedbirlerin kaldırılması sonrası ekonomilerin yeniden hızlı bir şekilde toparlayabileceği beklentileri de pay piyasalarını desteklemeye devam ediyor.

Analistler, ABD'li yetkililerin açıklamaları sonrası ABD-Çin geriliminin artabileceğine ilişkin endişelerin ise pay piyasalarındaki iyimserliği törpülediğini belirterek, küresel büyüme tahminlerinde devam eden aşağı yönlü revizyonların ardından yarınki ABD'nin ilk çeyrek büyüme verisinin beklendiğini kaydetti.

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Bu gelişmelerle dün ABD'de Dow Jones endeksi yüzde 2,17, S&P 500 endeksi yüzde 1,23 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,17 değer kazandı.

Avrupa borsalarında da yüzde 1'i aşan yükselişler görülürken, avro/dolar paritesi, dün yüzde 0,7'lik değer kazancıyla analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 1,10'u test etmesinin ardından bugün Asya piyasalarında 1,0950 seviyesinde dengelendi.

Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 1, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,24 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,46 değer kazandı.

ABD ve Avrupa borsalarının dünkü yükselişleri sonrası bugün Asya pay piyasalarında karışık bir görünüm sergileniyor. ABD ile Çin arasındaki gerilimin artabileceğine yönelik işaretler sonrası Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,2 değer kaybıyla 2.840 seviyelerinde bulunuyor. Şu dakikalarda Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 yükselirken, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yatay seyrediyor.

Yurt içinde, 4 günlük tatil sonrası bugün pay piyasalarının haftanın ilk işlem gününe pozitif bir başlangıç yapması bekleniyor.

Özellikle Avrupa'da ekonomilerin normale dönme sürecinin, Türkiye'nin sanayi şirketlerinin performansları açısından yakından takip edildiğini dile getiren analistler, bugün veri gündeminin zayıf olması nedeniyle pay piyasalarında iç dinamiklerin öne çıkabileceğini bildirdi.

Analistler, cuma günü 103.024,34 puana yükselen BIST 100 endeksinin, 103.000 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda alımların güçlenebileceğini kaydetti.

Endeksin, kısa vadede hedeflerinin 106.000 ve 109.500 seviyeleri olabileceğini belirten analistler, olası düşüşlerde ise 100.000 puanın destek olarak takip edileceğini söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

21.00 ABD, Fed'in Bej Kitap Raporu

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