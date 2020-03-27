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Piyasalar bu gelişmeleri takip edecek

27.03.2020 - 09:21
Piyasalar bu gelişmeleri takip edecek | Piyasa Haberleri

Küresel piyasalar devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerin devam etmesine karşın, ekonomi teşviklerinin katkısı ile pozitif seyrediyor.

ABD'de Kovid-19 vaka sayısının Çin'i geçmesi ve sert tedbirlerin uygulanmasına rağmen borsaların alıcılı seyri dün de devam etti.

Kovid-19 salgınında 82 bin 179 vaka sayısı ile dünya genelinde Çin ve İtalya'yı geride bırakarak ilk sıraya yükselen ABD'de, Başkan Donald Trump, salgınla mücadele kapsamında, ABD donanmasına ait Comfort isimli hastane gemisinin pazartesi günü New York Limanı'na varacağını açıkladı.

Bu gelişmelere karşın ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın piyasaları desteklemek için gerekirse daha fazla adım atabilecekleri yönündeki açıklamaları sonrası Dow Jones endeksi yüzde 6,38, S&P 500 endeksi yüzde 6,24 ve Nasdaq endeksi yüzde 5,60 değer kazandı.

Merkez bankalarının swap kanallarını genişletmesi sonrası düşüş eğiliminde hareket eden dolar endeksi ise dün de yüzde 1,7 gerileyerek 99,3'e indi.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Avrupa borsalarında da artan risk iştahına paralel dün yükselişler görüldü. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kovid-19 salgınının ülkeleri 2008'deki banka ve finans krizinden daha zor duruma soktuğunu belirtirken, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun salgın nedeniyle hazırladığı acil tedbirler, Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylandı.

AP toplantısı devam ederken kapanan borsalar, artan risk iştahı ve fonlama kanallarının rahatlaması ile pozitif beklentileri fiyatladı. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,28, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,24 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,51 değer kazandı. Avro/dolar paritesi de yükseliş eğilimini sürdürerek bir hafta aradan sonra tekrar 1,10'un üzerine çıktı.

ABD ve Avrupa borsalarındaki pozitif seyir Asya piyasaları ile yeni güne de taşındı. Hindistan Merkez Bankası'nın politika faizini 75 baz puan indirerek yüzde 4,4'e çekmesi sonrası kapanışa yakın Sensex endeksi yüzde 0,5 değer kaybetse de Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,3, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 yükseliş kaydetti.

Yurt içinde, dünya borsalarına paralel dün alıcılı seyreden Borsa İstanbul'da, yüzde 2,77 değer kazanan BIST 100 endeksi günü 91.527,59 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün yüzde 0,3 düşüşle 6,3980'den kapanması sonrası bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,3990 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, salgının seyri ve ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin devam etmesine karşın, ekonomi yönetimleri tarafından birbiri ardına uygulamaya alınan teşviklerin piyasaları desteklediğini ifade etti.

Bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelir ve harcamalar ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 ve 95.000 seviyelerinin direnç, 88.500'ün destek olarak öne çıktığını kaydetti. Analistler, dolar/TL'de ise 6,37-6,46 bandının izleneceğini söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mart ayı ekonomik güven endeksi
15.30 ABD, şubat ayı kişisel harcamalar
17.00 ABD, mart ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi


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