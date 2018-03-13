‹ Önceki Haber BDDK'dan Birikim Varlık Yönetim'e izin BDDK'dan Birikim Varlık Yönetim'e izin Sonraki Haber › Petrol fiyatları 65 dolar sınırında Petrol fiyatları 65 dolar sınırında

Piyasalar ABD'nin enflasyon verisini bekliyor

13.03.2018 - 09:45 | Son Güncelleme :

Bugün yurt içinde Hazine'nin düzenleyeceği 5 yıllık tahvil ihalesi, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak enflasyon verisi ile siyasi gelişmeler takip edilecek.

Küresel piyasalarda dün karışık bir seyir izlenmesinin ardından bugün ABD'de açıklanacak şubat ayı enflasyon verileri takip edilecek. ABD'de Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'nin, araştırmasını tamamlaması ve yayımladığı raporda, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim ekibi ile Rusya arasında gizli bir iş birliği olduğuna yönelik kanıt bulunamadığını açıklaması sonrası dolar endeksi, sınırlı yükselişle 90'ın üzerinde dengelendi. Dün veri gündeminin zayıf olduğu ABD'de "ticaret savaşları" endişeleri ile Dow Jones endeksi yüzde 0,62 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,13 değer kaybederken, Nasdaq endeksi yüzde 0,36 yükselerek tüm zamanların en yüksek kapanış rekorunu 7.588 puana taşıdı.

##$HABER_1444641$##

Analistler, geçen hafta açıklanan istihdam raporunda ortalama saatlik kazançlar verisinin beklentilerin altında kalması sonrası önemi artan enflasyon verisinin, bugün saat 15.30'da açıklanacağını belirterek, Trump'ın, ABD'li çip üreticisi Qualcomm'un Singapur merkezli Broadcom firmasınca satın alınmasını "ulusal güvenlik" gerekçesiyle engellemesinin "ticaret savaşları" gündemini farklı bir boyuta taşıyabileceğini söyledi.

Avrupa tarafında, bugün Avro Bölgesi maliye bakanlarının Brüksel'de gerçekleştireceği zirve yatırımcıların odak noktasında bulunuyor. Bankacılık sistemi ile "ticaret savaşlarına" ilişkin yorum ve açıklamaların takip edileceğini bildiren analistler, bugün ayrıca Avrupa Parlamentosu’nda, AB ve İngiltere’nin gelecekteki ilişkilerinin tartışılacağını anımsattı. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,58 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,04 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,13 düşüş kaydetti.

Bugün Japonya'da açıklanan Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) yıllık yüzde 2,5 ile beklentiler doğrultusunda artmasının ardından Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 0,3 artarken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 değer kaybetti. Analistler, Japonya'da Başbakan Şinzo Abe'nin eşinin adının geçtiği skandalda, kamu arazisinin okul işletmecisine düşük fiyatla satışıyla ilgili belgelerde değişiklik yapıldığının ortaya çıkması sonrası yenin dolar karşısında değer kaybettiğini, pay piyasalarının ise zayıflayan yenden destek bulduğunu ifade etti.

Yurt içinde, dün açıklanan cari işlemler açığı verisinin ocakta 7,1 milyar dolarla beklentileri aşması sonrası Türk lirasının diğer para birimleri karşısında değer kaybettiği, tahvil piyasasının da satış ağırlıklı bir seyir izlediği görüldü. BIST 100 endeksi ise pozitif bir seyir izleyerek yüzde 1,28 artışla günü 118.411 puandan tamamladı. Dün yüzde 0,86 yükselişle 3,8436'dan kapanan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 3,84’ün hemen altında dengelendi.

Analistler, bugün yurt içinde Hazine'nin düzenleyeceği 5 yıllık tahvil ihalesi, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak enflasyon verisi ile siyasi gelişmelerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'nin 3,8550 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti. BIST 100 endeksinin 119.000 puanı aşması durumunda yükselişinin ivme kazanabileceğini ifade eden analistler, olası düşüşlerde 116.500 puanın destek konumuna geldiğini söyledi. 

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle: 

13.00 ABD, NFIB küçük işletmeler iyimserlik endeksi 
15.30 ABD, şubat ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 


Etiketler

  • küresel piyasalar
  • enflasyon verileri
‹ Önceki Haber BDDK'dan Birikim Varlık Yönetim'e izin BDDK'dan Birikim Varlık Yönetim'e izin Sonraki Haber › Petrol fiyatları 65 dolar sınırında Petrol fiyatları 65 dolar sınırında
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
118.267 Değişim: -0,12% Hacim : 6.720 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 117.669 13.03.2018 Yüksek 118.611
Açılış: 118.528
3,8717 Değişim: -0,04%
Düşük 3,8705 14.03.2018 Yüksek 3,8740
Açılış: 3,87335
4,7990 Değişim: -0,04%
Düşük 4,7966 14.03.2018 Yüksek 4,8019
Açılış: 4,80075
165,09 Değişim: -0,07%
Düşük 165,06 14.03.2018 Yüksek 165,28
Açılış: 165,21
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.