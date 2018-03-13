Piyasalar ABD'nin enflasyon verisini bekliyor

Bugün yurt içinde Hazine'nin düzenleyeceği 5 yıllık tahvil ihalesi, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak enflasyon verisi ile siyasi gelişmeler takip edilecek.

Küresel piyasalarda dün karışık bir seyir izlenmesinin ardından bugün ABD'de açıklanacak şubat ayı enflasyon verileri takip edilecek. ABD'de Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'nin, araştırmasını tamamlaması ve yayımladığı raporda, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim ekibi ile Rusya arasında gizli bir iş birliği olduğuna yönelik kanıt bulunamadığını açıklaması sonrası dolar endeksi, sınırlı yükselişle 90'ın üzerinde dengelendi. Dün veri gündeminin zayıf olduğu ABD'de "ticaret savaşları" endişeleri ile Dow Jones endeksi yüzde 0,62 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,13 değer kaybederken, Nasdaq endeksi yüzde 0,36 yükselerek tüm zamanların en yüksek kapanış rekorunu 7.588 puana taşıdı.

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Analistler, geçen hafta açıklanan istihdam raporunda ortalama saatlik kazançlar verisinin beklentilerin altında kalması sonrası önemi artan enflasyon verisinin, bugün saat 15.30'da açıklanacağını belirterek, Trump'ın, ABD'li çip üreticisi Qualcomm'un Singapur merkezli Broadcom firmasınca satın alınmasını "ulusal güvenlik" gerekçesiyle engellemesinin "ticaret savaşları" gündemini farklı bir boyuta taşıyabileceğini söyledi.

Avrupa tarafında, bugün Avro Bölgesi maliye bakanlarının Brüksel'de gerçekleştireceği zirve yatırımcıların odak noktasında bulunuyor. Bankacılık sistemi ile "ticaret savaşlarına" ilişkin yorum ve açıklamaların takip edileceğini bildiren analistler, bugün ayrıca Avrupa Parlamentosu’nda, AB ve İngiltere’nin gelecekteki ilişkilerinin tartışılacağını anımsattı. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,58 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,04 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,13 düşüş kaydetti.

Bugün Japonya'da açıklanan Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) yıllık yüzde 2,5 ile beklentiler doğrultusunda artmasının ardından Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 0,3 artarken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 değer kaybetti. Analistler, Japonya'da Başbakan Şinzo Abe'nin eşinin adının geçtiği skandalda, kamu arazisinin okul işletmecisine düşük fiyatla satışıyla ilgili belgelerde değişiklik yapıldığının ortaya çıkması sonrası yenin dolar karşısında değer kaybettiğini, pay piyasalarının ise zayıflayan yenden destek bulduğunu ifade etti.

Yurt içinde, dün açıklanan cari işlemler açığı verisinin ocakta 7,1 milyar dolarla beklentileri aşması sonrası Türk lirasının diğer para birimleri karşısında değer kaybettiği, tahvil piyasasının da satış ağırlıklı bir seyir izlediği görüldü. BIST 100 endeksi ise pozitif bir seyir izleyerek yüzde 1,28 artışla günü 118.411 puandan tamamladı. Dün yüzde 0,86 yükselişle 3,8436'dan kapanan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 3,84’ün hemen altında dengelendi.

Analistler, bugün yurt içinde Hazine'nin düzenleyeceği 5 yıllık tahvil ihalesi, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak enflasyon verisi ile siyasi gelişmelerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'nin 3,8550 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti. BIST 100 endeksinin 119.000 puanı aşması durumunda yükselişinin ivme kazanabileceğini ifade eden analistler, olası düşüşlerde 116.500 puanın destek konumuna geldiğini söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

13.00 ABD, NFIB küçük işletmeler iyimserlik endeksi

15.30 ABD, şubat ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

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