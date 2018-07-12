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Piyasalar ABD'nin enflasyon verilerini bekliyor

12.07.2018 - 09:32 | Son Güncelleme :
Piyasalar ABD'nin enflasyon verilerini bekliyor

Küresel piyasalar dün negatif bir seyir izlemesinin ardından, bugün ABD de açıklanacak enflasyon verileri ve NATO'nun devam eden zirvesi yatırımcıların odağında olacak.

ABD'de dün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi'nin beklentileri aşmasının ardından dolar endeksi yükselişe geçerken, ticaret savaşına ilişkin endişelerin etkisiyle pay piyasalarında düşüşler görüldü.

AA'nın haberine göre; dün Dow Jones endeksi yüzde 0,88, S&P 500 endeksi yüzde 0,71 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,55 değer kaybetti, dolar endeksi ise yüzde 0,6 artışla 94,7'ye çıktı. Vadeli işlemlerde endeks kontratlarının bugün yükseliş eğiliminde hareket ederek yaklaşık yüzde 0,4 artması dikkati çekiyor.

Analistler, NATO zirvesinin dünkü oturumlarından ticaret savaşına ilişkin endişeleri besleyecek yeni açıklamaların gelmemesi ile risk iştahında artış olduğunu ve bunun da gerek vadeli işlemlerde gerekse Asya piyasalarını pozitif etkilediğini ifade etti.

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Petrol fiyatlarının dün sert düştüğünü kaydeden analistler, Libya'nın doğusundaki petrol limanlarından petrol ihracatının yeniden başlayacağının açıklanması ile Brent petrolün varil fiyatının dün yüzde 6,05 değer kaybettiğini söyledi. Brent petrolün varil fiyatı şu dakikalarda Asya piyasalarında yüzde 0,6'lık sınırlı yükselişle 74,6 seviyesinde bulunuyor.

Avrupa tarafında, bugün açıklanacak Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantı tutanakları öncesinde yetkililerden gelen açıklamalarla avro/dolar paritesinin yüzde 0,6 değer kaybederek 1,1676'ya gerilediği görüldü.

ECB Başkanı Mario Draghi, dün yaptığı konuşmada "Artan korumacılık tehdidi de dahil olmak üzere küresel etkenlerden kaynaklı belirsizlikler daha önemli hal aldı." ifadelerini kullandı.

Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,53, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,48 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 1,30 düşüş kaydetti. Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün NATO zirvesinin ardından İngiltere ziyaretine başlayacağını belirterek, konuyla ilgili haberlerin ve ECB toplantı tutanaklarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını dile getirdi.

Bugün Asya piyasalarında artan küresel risk iştahının etkisiyle pay piyasalarında alıcılı bir seyir izleniyor. Çin'de yuanın dolar karşısındaki düşüşünü devam ettirmesine karşın Şanghay bileşik endeksi yüzde 2'nin üzerinde değer kazanırken, Japonya’da Nikkei 225 endeksi de yüzde 1,2 yükseldi.

Yurt içinde dün pay piyasalarındaki satış baskısının devam ettiği, döviz kurlarının ise rekor seviyelere yükseldiği görüldü.

BIST 100 endeksi dün rekor işlem hacmiyle yüzde 5,18 değer kaybederek, günü 20 Nisan 2017'den bu yana en düşük seviyesi olan 91.289 puandan tamamladı.

Dün yurt içi piyasaların kapanmasının ardından yükselişini hızlandırarak 4,8786 seviyesine çıkan dolar/TL ise yeni günün ilk saatlerinde sığ piyasada 4,9776 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Dolar/TL bankalararası piyasanın açılışında 4,84 seviyesinde dengelendi.

Analistler, düşen petrol fiyatlarının Türk lirası varlıkları desteklemesinin beklenebileceğini belirterek, döviz kurlarındaki volatilitenin azalması durumunda pay piyasalarında tepki alımların güçlenebileceğini kaydetti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 91.200 ve 90.000 seviyelerinin destek olarak öne çıktığına değinen analistler, olası tepki yükselişlerinde ise ilk direncin 95.500 seviyesinde bulunduğunu söyledi.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

12.00 Avro Bölgesi, mayıs ayı sanayi üretimi 

14.30 Avrupa, ECB toplantı tutanakları 

14.30 Türkiye, Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistikleri 

15.30 ABD, haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi 

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları 

21.00 ABD, haziran ayı bütçe dengesi


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