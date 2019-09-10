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Piyasada ‘faiz ne kadar iner’ senaryoları

10.09.2019 - 08:12 | Son Güncelleme :
Piyasada ‘faiz ne kadar iner’ senaryoları | Piyasa Haberleri

Piyasa perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında ne kadarlık indirim olacağını tahmin etmeye çalışıyor. Piyasada genel beklenti yüzde 19.75 olan politika faizinin yüzde 17’ye düşürüleceği yönünde. Ancak temmuz ayındaki toplantı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın söylemleri dikkate alındığında, “Piyasa beklentisinin üzerinde bir indirim olacak” tahmini ağırlık kazanmaya başlandı.

Hürriyet gazetesinden Neşe Karanfil'in haberine göre; Para Politikası Kurulu 25 Temmuz tarihinde yaptığı toplantıda beklentileri aşarak yüzde 24 olan politikası faizini 425 baz puan indirmiş ve yüzde 19.75’e getirmişti. Böylece politika faizi yüzde 20’nin altına getirilmiş oldu. Bu ay açıklanan enflasyon ise beklentilerin altında kaldı ve yüzde 15.01 olarak gerçekleşti. Enflasyon verisinin ardından Merkez Bankası’nın faizde daha güçlü indirim yapacağı beklentisi arttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son günlerdeki açıklamaları ise faizde indirimin beklentilerden fazla olacağı tahminlerini beraberinde getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan pazar günü Malatya’da, “Faizi de en kısa zamanda tek haneli rakama indiriyoruz, indireceğiz. Zaten tek haneli rakama indikten sonra da enflasyon da tek haneli rakamda bitmiş olacak” dedi. Piyasada şu anda ortalama beklenti 275 baz puan olacağı yönünde. Bu durumda politika faizinin yüzde 17’ye indirilmesi bekleniyor.

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YÜZDE 15 CİVARI OLUR MU?

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “tek hane” açıklamasının ardından yüzde 15’ler civarı da piyasada konuşulmaya başlandı. Eğer 400 baz puan indirim olursa politika faizi yüzde 15.75 olacak. Enflasyon oranına yaklaşması için ise 475 baz puan indirim yapılması gerekiyor. Piyasacılar politika faizinin yüzde 15’e kadar indirilmesini düşük ihtimal olarak kabul ediyor. Bazı piyasa uzmanları Merkez Bankası’nın ekim ayındaki gelişmeleri de görmek isteyebileceğini söylerken, yıl sonunda tek haneli faiz için faizin yüzde 15’ler seviyesine gelmesi gerektiğini dile getirenler de bulunuyor. Piyasa uzmanları, “Ne olursa olsun piyasa beklentisinin üzerinde olabilir, herşey mümkün” yorumunu yapıyorlar.

12 Eylül günü toplanacak PPK’nın bir sonraki toplantısı 24 Ekim’de. Kasım ayında toplantı yapılmayacak. Yılın son toplantısı ise 12 Aralık’ta gerçekleştirilecek. 25 Temmuz’da yapılan 425 baz puanlık indirim konut ve ihtiyaç kredilerinde indirimi beraberinde getirmişti. Kamu bankaları 500 bin liraya kadar konut kredisinin aylık faizini yüzde 0.99’a çekmişti. Yıllık maliyet yüzde 12.5 civarına denk geliyor. 400 baz puan indirimin konut kredi faizlerinde 1 puan daha indirim getirebileceği tahmin ediliyor. Böylece aylık faizin yüzde 0.90-0.92 aralığına çekilebileceği belirtiliyor.

 


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