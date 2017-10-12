"Piyasa anlaşmazlığa aşırı tepki verdi"

Credit Agricole stratejisti, piyasanın Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmazlığa aşırı tepki verdiğini belirtti.

Paris'te Credit Agricole stratejisti Guillaume Tresca, Türk Lirası'nın Türkiye ile ABD arasındaki siyasi gerginlikten olumsuz etkilenmesine ilişkin “Piyasa, ABD ile süren anlaşmazlığa fazla tepki verdi. Bu gerginlik lirada uzun pozisyon sahiplerinin düşük likidite ortamında kar realizasyonuna gitmesi için bahane oldu” dedi.

Bununla birlikte bankanın Türk Lirası'na yönelik uzun vadeli duruşu negatif. Kısa vadede ise Türkiye, kuruma göre gelişen piyasalar arasında en iyi carry trade fırsatlarından birini sunuyor.