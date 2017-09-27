Patronlarının serveti 1 günde eridi

Hisselerdeki gerileme ile teknoloji patronlarının serveti 16 milyar dolar eridi.

Pazartesi günü hisse senetlerinde yaşanan gerileme sonrasında, teknoloji dünyasının en değerli şirketlerinin patronlarının servetinde 16 milyar dolarlık erime oldu. BusinessHT'nin haberine göre haftanın ilk işlem gününde hisse senetlerinde görülen değer kaybı sonrası, teknoloji patronlarının ellerindeki hisselerin değeri de geriledi.

Bu gerilemeden en çok etkilenen Facebook'un patronu Mark Zuckerberg oldu. Zuckerberg'in serveti 3,2 milyar dolar düşüş gösterdi.

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ZUCKERBERG'İ BİLE ETKİLEDİ

Zuckerberg'i 1,3 milyar dolar ile Çinli Alibaba'nın sahibi Jack Ma takip ederken, Amazon'un patronu Jeff Bezos'un serveti de 1,2 milyar düştü. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre 59 teknoloji patronunun serveti 942 milyar doları buluyor.

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