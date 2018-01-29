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Morgan Stanley'den TL için 'AL' önerisi

29.01.2018 - 15:56

Morgan Stanley döviz sepeti karşısında TL alımı önerdi.

Morgan Stanley, yatırımcılara eşit ağırlıklı euro ve dolar sepeti karşısında lira alımı önerdi. Banka, sepet kur hedefini 3.95 olarak belirledi. Kur sepeti, yüzde 0.6 yükselerek kazançlarının üçüncü gününde bir haftanın en yüksek seviyesi olan 4.2342'yi gördü.

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Hans Redeker'in de içerisinde bulunduğu stratejistlerin yazdığı raporda, liranın "görece ucuz" görüldüğü ve spot kur oranındaki oynaklığın etkisini azaltıcı nitelikte yüksek bir carry trade fırsatı sunduğu belirtildi.

Banka, Türkiye'de enflasyonun endişe yaratmaya devam etmesiyle birlikte yakın dönemde yavaşlamasını bekliyor. Bir yandan, TCMB'nin Salı günü yayınlayacağı enflasyon raporunda sıkı para politikası duruşunun süreceğinin altının çizileceği öngörülüyor.


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