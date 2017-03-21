Moody's 14 Türk bankasının uzun vadeli kredi notunu sabit tuttu görünümleri negatife çekti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'nin kredi notu görünümünü negatife çekmesi ardından bugün 17 Türk bankasına yönelik de değerlendirmede bulundu.

Moody's 14 bankanın kredi notu sabit tutulurken not görünümleri negatife revize etti. Kuruluş ayrıca bir bankanın kredi notunu negatif görünüm ile bir kademe düşürürken, iki bankanın not ve görünümlerini ise teyit etti.

Moody's bankacılık sektörüne ilişkin not değişikliklerinin Türkiye'nin kredi notu görünümündeki bozulmanın bir yansıması olduğunu belirtti.

Kuruluş geçen hafta Cuma gecesi Türkiye'nin yatırım yapılabilir kategorinin bir altında olan Ba1 kredini notunu teyit etmiş görünümünü ise durağandan negatife indirmişti.

14 BANKANIN GÖRÜNÜMÜNÜ NEGATİFE ÇEKTİ

Reuters'in haberine göre; Moody's böylece Türkiye'de faaliyet gösteren Akbank, Alternatifbank, HSBC, ING Bank, Finansbank, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası, Türk Ekonomi Bankası, Garanti Bankası, Yapı Kredi, İş Bankası, TSKB ve GRI Export Credit Bank of Turkey'nin kredi notunu korudu ancak not görünümlerini negatife çekmiş oldu.

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Açıklamada 14 bankaya ilişkin bu değerlendirmeye, Türkiye'nin kredi notu görünümünün geçtiğimiz hafta durağandan negatife indirilmesinin yol açtığı belirtildi.

Ekonomik görünümün Eylül ayından bu yana "ciddi kötüleştiğini" belirten kuruluş bu gelişmelerin bankaların varlık kalitesi, gelir üretimi ve sermayelerini negatif etkileyeceğini ayrıca döviz refinansman riskinin de artmasına yol açabileceğini belirtti.

Moody's bugün Şekerbank'ın yerel para ve döviz cinsi mevduat notunu negatif görünüm ile bir kademe düşürerek B1'den B2'ye çekti.

Öte yandan Moody's Burgan Bank'ın yerel para ve döviz cinsi mevduat notunu Ba3'te not görünümünü ise durağan olarak sabit tuttu. Moody's ayrıca Denizbank'ın yerel para ve döviz cinsi mevduat notunu Ba2'de not görünümünü ise negatif'te sabit tuttu.

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