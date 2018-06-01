Merkez'den repo ihale saatinde değişiklik

Merkez Bankası bir haftalık repo ihalesini saat 11.00'de açacak.

Merkez Bankası (TCMB) bir haftalık repo ihalesini saat 11.00'de açacak. TCMB yetkililerinin verdiği bilgiye göre ihale sonuçları saat 12.00'de ilan edilecek. Daha önceki uygulamalarında TCMB saat 10.00'da ihaleyi açıyor, sonuçlarını ise saat 11.15'te duyuruyordu.

TCMB, en son 11 Ocak 2017'de miktar yöntemiyle haftalık repo ihalesi açmıştı.

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TCMB 28 Mayıs'ta yaptığı duyuruda bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının Merkez Bankası politika faizi olacağını, bir hafta vadeli repo ihalelerinin miktar ihalesi yöntemiyle düzenleneceğini, her bir bankanın verebileceği toplam teklif tutarının ilan edilen ihale tutarının en fazla yüzde 30'u kadar olabileceğini duyurmuştu.

Açıklamada günlük repo ihale miktarı belirlenirken ikincil piyasa gecelik faiz oranları ortalamasının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı civarında oluşmasının hedefleneceği belirtilmişti.

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