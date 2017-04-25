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Merkez faiz artıracak mı? İşte JP Morgan'in beklentisi

25.04.2017 - 12:24

JP Morgan, TCMB'nin yarın faiz oranlarında değişiklik yapmasını beklemezken, Geç Likidite Penceresi faizinde artırıma gidilmesinin ihtimal dahilinde olduğunu bildirdi.

JP Morgan'a göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yarın yapacağı Para Politikası Kurulu toplantısında faiz koridorunda bir değişikliğe gitmeyecek. Bu, gecelik borç verme faizinin yüzde 9,25, haftalık repo faizinin yüzde 8,0 ve Geç Likidite Penceresi faiz oranının yüzde 11,75 seviyesinde tutulacağı anlamına geliyor.

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Yayınladığı raporda TCMB'nin gerektiğinde likiditeyi sıkılaştırmak için alan sağlamak üzere Geç Likidite Penceresi faizinde bir artırıma gitmesinin kendilerinin şaşırtmayacağını belirten JP Morgan, bununla birlikte TCMB'nin bu tedbir amaçlı adımı atma ihtiyacı hissedip hissetmediğinin kuşkulu olduğunu vurguladı.

İstikrarlı likidite şartlarının da faizlerde değişiklik olmayacağı beklentilerini güvenlerini artırdığını ifade eden JP Morgan, kasım, ocak ve martta yapılan faiz artırımlarından bir hafta önce ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini yukarı itecek şekilde likiditeyi sıkılaştıran TCMB'nin bu sefer ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini yüzde 11,50 seviylesinde tuttuğuna da dikkat çekti.


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