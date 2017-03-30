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Merkez döviz depo ihalesinde 570 milyon dolar verdi

30.03.2017 - 15:42

Merkez Bankası 1 milyar olarak açtığı TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde gelen teklif tutarı olan 570 milyon dolar verdi.

Merkez Bankası (TCMB) bankacılar arasında swap olarak da tanımlanan TL depoları karşılığı döviz depo ihalesinde 1 hafta vadede teklif tutarı olan 570 milyon dolar verdi.

TCMB ihaleyi 1 milyar dolar tutarında açarken, 570 milyon dolar teklif geldi. TCMB bugün depo ihalesinde TL faiz oranını yüzde 11.75, dolar faiz oranını ise yüzde 1 seviyesinde tuttu.

TCMB ilk olarak 18 Ocak'ta 500 milyon dolar tutarında TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açmıştı. İhalede tutar 27 Ocak'tan itibaren 1 milyar dolara yükseltildi.

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Öte yandan ilk ihaleyi yüzde 8 faiz oranı ile açan ve sonraki her ihalede TL faizi kademeli olarak artıran TCMB, 26 Ocak'tan 16 Mart'a kadar TL faizini yüzde 11 olarak belirlemişti. Bu tarihten itibaren TL faiz oranı yüzde 11.75 seviyesine yükseltildi.

Bankaların TCMB'ye bugün 370 milyon dolar tutarında dönüşü bulunuyor.

Bankacıların pratikte bir swap işlemi olarak adlandırdıkları bu adım TCMB'nin bankalara TL karşılığı önceden belirlenmiş bir vadede döviz sağlaması, vade sonunda da ilgili miktarların yeniden iadesi olarak biliniyor.


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