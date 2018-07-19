‹ Önceki Haber Bankaların toplam kredi hacmi arttı Bankaların toplam kredi hacmi arttı

Merkez Bankası'nın döviz rezervi geriledi

19.07.2018 - 15:42
Merkez Bankası'nın döviz rezervi geriledi

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervi 13 Temmuz haftası itibarıyla 78.5 milyar dolara geriledi.

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, TCMB'nin brüt döviz rezervi 13 Temmuz itibarıyla bir önceki haftaya göre 561 milyon dolar düşüşle 78.5 milyar dolara geriledi.

Reuters' da yer alan habere göre; altın rezervleri 13 Temmuz itibarıyla 23.18 milyar dolar olurken; bir önceki hafta 102 milyar dolar olan TCMB'nin toplam rezervi 101.7 milyar dolara geriledi.

##$HABER_1447772$##

Verilere göre, TCMB'nin 2017 yılında altın rezervi yaklaşık 9.5 milyar dolar artarken; brüt döviz rezervi yaklaşık 8 milyar dolar geriledi.


Etiketler

‹ Önceki Haber Bankaların toplam kredi hacmi arttı Bankaların toplam kredi hacmi arttı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
93.003 Değişim: 0,74% Hacim : 8.170 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 92.193 19.07.2018 Yüksek 93.296
Açılış: 92.752
4,8081 Değişim: 0,05%
Düşük 4,8023 20.07.2018 Yüksek 4,8139
Açılış: 4,80575
5,6022 Değişim: -0,02%
Düşük 5,5934 20.07.2018 Yüksek 5,6125
Açılış: 5,60335
189,06 Değişim: 0,00%
Düşük 188,88 20.07.2018 Yüksek 189,34
Açılış: 189,07
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.