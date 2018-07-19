Merkez Bankası'nın döviz rezervi geriledi

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervi 13 Temmuz haftası itibarıyla 78.5 milyar dolara geriledi.

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, TCMB'nin brüt döviz rezervi 13 Temmuz itibarıyla bir önceki haftaya göre 561 milyon dolar düşüşle 78.5 milyar dolara geriledi.

Reuters' da yer alan habere göre; altın rezervleri 13 Temmuz itibarıyla 23.18 milyar dolar olurken; bir önceki hafta 102 milyar dolar olan TCMB'nin toplam rezervi 101.7 milyar dolara geriledi.

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Verilere göre, TCMB'nin 2017 yılında altın rezervi yaklaşık 9.5 milyar dolar artarken; brüt döviz rezervi yaklaşık 8 milyar dolar geriledi.

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