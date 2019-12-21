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Merkez Bankası'ndan reeskont faiz adımı

21.12.2019 - 15:41
Merkez Bankası'ndan reeskont faiz adımı | Piyasa Haberleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faizlerde indirime gitti.

Merkez Bankası faiz tarafında bir adım daha attı. Geçtiğimiz günlerde politika faizini yüzde 14'ten yüzde 12'ye indiren Merkez Bankası reeskont faizleri yıllık yüzde 17.25'ten yüzde 12.75'e, avans işlemlerinde uygulanacak faizi ise yıllık yüzde 18.25'ten yüzde 13.75'e indirdi.

Konuya ilişkin açıklama Resmi Gazete'de yapıldı.

İşte o açıklama:

Bankamızca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 12,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 13,75 olarak tespit edilmiştir.

Belirlenen bu oranlar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

REESKONT FAİZ NEDİR?

Reeskont tekrar iskonto demektir. Buradaki iskonto, indirim anlamında değil, vadesi gelmemiş bir senedin bazı şartlarla banka tarafından paraya çevrilmesi anlamında kullanılmaktadır. Reeskont bankalarca iskonto edilmiş bir senedin merkez bankasınca iskonto edilmesine denir.


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