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Merkez Bankası'ndan likidite hamlesi

17.06.2019 - 12:07 | Son Güncelleme :
Merkez Bankası'ndan likidite hamlesi | Piyasa Haberleri

Merkez Bankası, "Likidite imkanına uygulanacak faiz oranı, politika faiz oranının 100 baz puan altında olacak şekilde belirlenecektir" açıklamasında bulundu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Piyasa Yapıcı bankalara açık piyasa işlemleri çerçevesinde likidite imkânı kullandırılmasına karar verilmiştir. Likidite imkanına uygulanacak faiz oranı, politika faiz oranının 100 baz puan altında olacak şekilde belirlenecektir" şeklinde açıkladı.

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