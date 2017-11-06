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Merkez Bankası'ndan döviz piyasasına yeni hamle

06.11.2017 - 10:09 | Son Güncelleme : 06.11.2017 - 10:25

Merkez Bankası, rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkânına ilişkin üst sınırı yüzde 55'e düşürdü, dilim aralıklarını 5'er puan aşağı çekti. Söz konusu adımla piyasadan yaklaşık 5,3 milyar lira çekilecek.

Merkez Bankası (TCMB) son dönemde piyasalarda ekonomik temellerle uyumlu olmayan sağlıksız fiyat oluşumlarının gözlendiğini belirterek rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkânına ilişkin üst sınır ile dilim aralıklarında değişiklik yaptı.

TCMB rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkân oranı üst sınırını yüzde 60'tan yüzde 55'e düşürürken, tüm dilim aralıkları da 5'er puan aşağı çekti.

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TCMB tarafından yapılan yazılı açıklamada, son dönemde piyasalarda ekonomik temellerle uyumlu olmayan sağlıksız fiyat oluşumları gözlendiği belirtilerek, "Bu durum dikkate alınarak, fiyat istikrarına ve finansal istikrara destek sağlanması maksadıyla rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkânına ilişkin üst sınır ile dilim aralıklarında değişiklik yapılmıştır" denildi.

Açıklamaya göre söz konusu değişiklik ile yaklaşık 5.3 milyar TL likiditesi piyasadan çekilecek, yaklaşık 1.4 milyar dolar döviz bankaların kullanımına geçecek.


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