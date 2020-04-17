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Merkez Bankası'ndan Corana virüs etkilerine karşı ek önlem

17.04.2020 - 16:13 | Son Güncelleme :
Merkez Bankası'ndan Corana virüs etkilerine karşı ek önlem | Piyasa Haberleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Corana virüs pandemisi etkilerine karşı ek önlem açıkladı.

Buna göre bankadan yapılan açıklamalar şöyle:

*Açık Piyasa İşlemleri (APİ), portföyünün analitik bilanço aktif büyüklüğüne oranı yüzde 5'ten yüzde 10'a çıkarıldı.

*Piyasa yapıcı bankalara tanınan TCMB'ye Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) satım imkanında değişikliğe gidildi.

*Merkez Bankası'na doğrudan DİBS satım limitleri repo limitinden bağımsız olacak

*Piyasa yapıcı bankalara repo işlem limitlerine eşit büyüklükte DİBS satım limiti tanımlanacak


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