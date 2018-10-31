Merkez Bankası swap işlemlerine başlıyor | Piyasa Haberleri

Merkez Bankası bünyesindeki döviz karşılığı TL swap piyasasında TCMB taraflı işlemlere yarın başlanacak.

Merkez Bankası, banka bünyesindeki döviz karşılığı TL swap piyasasında TCMB taraflı işlemlere yarın başlanacağını açıkladı.

TCMB'den yapılan yazılı açıklamada, 31 Ağustos'ta Merkez Bankası bünyesinde döviz karşılığı Türk lirası swap piyasasının açılmasına karar verildiğinin duyurulduğu hatırlatılarak, "Söz konusu piyasada Merkez Bankası taraflı işlemlere 1 Kasım 2018 tarihinden itibaren başlanacak olup, bankaların limitleri Döviz ve Efektif Piyasaları işlem limitlerinin yüzde 10'u ile sınırlı olacaktır" denildi.