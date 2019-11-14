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Merkez Bankası rezervleri geriledi

14.11.2019 - 17:45
Merkez Bankası rezervleri geriledi | Piyasa Haberleri

Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 102 milyar 36 milyon dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 8 Kasım'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 844 milyon dolar azalışla 75 milyar 430 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 1 Kasım'da 78 milyar 274 milyon dolar seviyesindeydi.

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Söz konusu dönemde altın rezervleri, 397 milyon dolar azalışla 27 milyar 3 milyon dolardan 26 milyar 606 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 241 milyon dolar azalarak 105 milyar 277 milyon dolardan 102 milyar 36 milyon dolara geriledi.


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