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Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı

06.10.2020 - 12:17
Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı | Piyasa Haberleri

Merkez Bankası, repo ihalesiyle piyasaya 10 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün geleneksel yöntemle düzenlediği 3 Kasım vadeli repo ihalesi ile piyasaya 10 milyar lira verdi. İhaleye, 36 milyar 500 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük basit faiz yüzde 12,42, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 12,48 olurken, en düşük bileşik faiz yüzde 13,16, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 13,22 seviyesinde gerçekleşti.


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