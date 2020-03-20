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Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı

20.03.2020 - 12:09
Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı | Piyasa Haberleri

Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 3 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 27 Mart vadeli repo ihalesi ile piyasaya 2 milyar 999 milyon 999 bin 982 lira verdi. İhaleye 14 milyar 855 milyon liralık teklif geldi.

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İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 9,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 10,23 seviyesinde gerçekleşti.


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