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Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı

14.11.2019 - 12:10
Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı | Piyasa Haberleri

Merkez Bankası, repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 1 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 21 Kasım vadeli repo ihalesi ile piyasaya 999 milyon 999 bin 999 lira verdi. İhaleye 1 milyar 500 milyon liralık teklif geldi.

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İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 14,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 15,01 seviyesinde gerçekleşti.


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