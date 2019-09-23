Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı | Piyasa Haberleri

Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı
Merkez Bankası, repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 2 milyar lira verdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 30 Eylül vadeli repo ihalesi ile piyasaya 1 milyar 999 milyon 999 bin 998 lira verdi. İhaleye 3 milyar liralık teklif geldi.
##$HABER_1457530$##
İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 16,50 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 17,91 seviyesinde gerçekleşti.
Etiketler
- 2050'de dünyanın en büyüğü hangi ülke olacak? Listede Türkiye'de var
- İşte otomobilde model model indirimli fiyatlar
- İşte ek gelir sağlayacak 12 tavsiye
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN