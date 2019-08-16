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Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı

16.08.2019 - 12:35
Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı | Piyasa Haberleri

Merkez Bankası, repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 11 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 23 Ağustos vadeli repo ihalesi ile piyasaya 10 milyar 999 milyon 999 bin 998 lira verdi. İhaleye 13 milyar liralık teklif geldi. İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 19,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 21,79 seviyesinde gerçekleşti.

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