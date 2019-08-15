Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı | Piyasa Haberleri

Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı
Merkez Bankası, repo ihalesiyle piyasaya 3 milyar lira verdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 22 Ağustos vadeli repo ihalesi ile piyasaya 3 milyar lira verdi. İhaleye 4 milyar 500 milyon liralık teklif geldi.
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İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 19,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 21,79 seviyesinde gerçekleşti.
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