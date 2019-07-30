Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı | Piyasa Haberleri

Merkez Bankası, repo ihalesiyle piyasaya 23 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 6 ve 7 Ağustos vadeli repo ihaleleri ile piyasaya 23 milyar lira verdi.

İhalelere 23 milyar liralık teklif geldi. İhalelerde en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 19,75 oldu. 6 Ağustos vadeli ihalede en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz yüzde 21,79 seviyesinde gerçekleşirken, 7 Ağustos vadeli ihalede en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz yüzde 21,78 oldu.