‹ Önceki Haber Bakan duyurdu: 2021'de faaliyete başlayacak Bakan duyurdu: 2021'de faaliyete başlayacak Sonraki Haber › Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'de çalışma süresi uzatıldı Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'de çalışma süresi uzatıldı

Merkez Bankası repo ihalesi tamamlandı

11.11.2020 - 13:03
Merkez Bankası repo ihalesi tamamlandı | Piyasa Haberleri

Merkez Bankası, repo ihalesiyle piyasaya 10 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün geleneksel yöntemle düzenlediği 9 Aralık vadeli repo ihalesi ile piyasaya 10 milyar lira verdi. İhaleye, 35 milyar 720 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz sırasıyla yüzde 14,93, 14,96 ve 15,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz sırasıyla yüzde 16,00, 16,04 ve 16,08 seviyesinde gerçekleşti.

CANLI BORSA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.264 Değişim: 1,68% Hacim : 28.576 Mio.TL Son veri saati : 15:16
Düşük 1.248 11.11.2020 Yüksek 1.266
Açılış: 1.250
7,9487 Değişim: -2,54%
Düşük 7,8752 11.11.2020 Yüksek 8,2029
Açılış: 8,156
9,3470 Değişim: -2,98%
Düşük 9,2707 11.11.2020 Yüksek 9,7065
Açılış: 9,6343
478,65 Değişim: -2,52%
Düşük 474,88 11.11.2020 Yüksek 496,47
Açılış: 491,04
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.